Gwiazda MotoGP w Rally Monza

Morbidelli zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej MotoGP i walczy o zachowanie pozycji podczas trwającego wyścigowego weekendu w Portimão. W bieżącym sezonie wygrał już trzy grand prix.

25-letni Włoch występuje w barwach Petronas SRT Yamaha. Jednym z partnerów ekipy jest WithU, jednocześnie sponsor Hyundai Rally Team Italia. Na mocy współpracy zaproszono Morbidelliego do występu w ACI Rally Monza, końcowej rundzie sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata. Włoch pojedzie Hyundaiem i20 R5.

- Jestem podekscytowany możliwością startu w prawdziwej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata - powiedział Morbidelli. - Będzie to niesamowita okazja, by znaleźć się wśród najlepszych kierowców na świecie i rywalizować w innej dyscyplinie.

- Zabawa będzie świetna, muszę się jednak szybko nauczyć kilku szczegółów, a przejście z dwóch do czterech kółek w tak krótkim czasie nie będzie proste.

- Kiedy zadzwonił do mnie Matteo Ballarin [szef WithU], nawet nie musiałem się dwa razy zastanawiać. To okazja, która zdarza się jedynie kilka razy w życiu. Wezmę lekcję u Umberto Scandoli, aby być jak najlepiej gotowym do pierwszego oesu.

Morbidelli miał już okazję jeździć Hyundaiem i20 R5. W czerwcu w Il Ciocco odbyła się impreza promocyjna WithU i Hyundaia z udziałem m.in. Daniego Sordo (zdjęcie główne).

Motocyklista zostanie zgłoszony w WRC 3, więc będzie jednym z rywali Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka.

ACI Rally Monza obędzie się w dniach 3-6 grudnia.