WRC

Halttunen zostaje w rajdach

Pilot Kalle Rovanpery, Jonne Halttunen, nie rozstaje się z rajdami, ale na razie „odpocznie” od rajdowego fotela Toyoty.

Piotr Furman Tom Howard
Opublikowano:
Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT

Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Dwukrotny mistrz świata zamierza porzucić zeszyt z notatkami i rozpocząć nowy rozdział w swojej rajdowej karierze.

Halttunen stanie w tym roku na stanowisku menedżera projektu Toyoty w Narodowych Mistrzostwach  Amerykańskiego Stowarzyszenia Rajdowego (ARA).

Japońska marka ogłosiła w zeszłym roku plany rywalizacji w amerykańskich mistrzostwach swoim nowo opracowanym samochodem rajdowym GR Corolla RC2. Nowy samochód w boju sprawdzi załoga Seth Quintero i Topi Luhtinen.

Projekt będzie teraz nadzorowany przez Halttunena, którego kariera pilota w WRC została przerwana po niespodziewanej decyzji Rovanpery o zrezygnowaniu ze startów WRC na rzecz wyścigów samochodów jednomiejscowych. Rovanpera i Halttunen Halttunen zdobyli dwie mistrzowskie korony w 2022 i 2023 roku i wygrali 18 rund WRC.

Halttunen z niecierpliwością oczekuje na nowe zadania, a nowy rozdział swojej kariery zacznie pisać od Rajdu 100 Acre Wood w dniach 13-14 marca. Toyota zdecydowała się nie brać udziału w inauguracyjnym rajdzie Sno*Drift Rally ARA, który odbędzie się w ten weekend w Michigan.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Toyota Racing

- Moim zadaniem jest zarządzanie projektem, a także pomoc zespołowi w jak najlepszy możliwy sposób, wykorzystując całą wiedzę, którą zdobyłem podczas mojej kariery w WRC – powiedział Halttunen, który w tym roku weźmie również udział jako kierowca w fińskim krajowym cyklu rajdowym F-Cup.

- Nie miałem jeszcze okazji poznać wszystkich zaangażowanych w projekt, ale odbyliśmy wiele spotkań i jest tam wiele osób zaangażowanych w WRC. Wiem, że wszyscy to profesjonaliści, więc cieszę się na współpracę z każdym.

- Nie wiem, czy moja kariera w WRC będzie kontynuowana w przyszłości, ale chciałem stawić czoła innemu wyzwaniu i pozostać w tym sporcie, ale też pełnić jakąś funkcję kierowniczą. Zawsze staram się ulepszać lub rozwijać rzeczy, więc to dla mnie idealne rozwiązanie - dodał.

