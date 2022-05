Organizatorzy czwartej rundy sezonu WRC 2022 przygotowali trasę o długości niespełna 340 kilometrów. Dystans podzielono na 21 odcinków specjalnych.

Ostatni z nich - dodatkowo punktowany Power Stage - wygrali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Finowie o 2,1 s pokonali Daniego Sordo i Candido Carrerę. Trójkę oesu uzupełnili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+3,1 s].

W rajdzie triumfowali Rovanpera i Halttunen. Fiński duet wygrał trzecią rundę WRC z rzędu. Zarówno dla 21-letniego kierowcy, jak i 36-letniego pilota to piąta wygrana na szczeblu mistrzostw świata.

- Wygląda na to, że mamy dobrą passę. Będąc pierwszym na drodze w piątek i wygrać to naprawdę miłe. Nie mieliśmy problemów, podziękowania dla zespołu. Wszyscy mogą się cieszyć - przekazał Rovanpera.

Elfyn Evans i Scott Martin stracili prowadzenie pod koniec sobotniego etapu i nie dali rady dogonić zespołowych kolegów. Różnica wyniosła 15,2 s.

- Potrzebowaliśmy tego wyniku, chociaż jestem też rozczarowany. Czapki z głów przed Kalle. Miło jest jednak wrócić na podium - komentował Evans.

Po trwającym do ostatnich metrów boju trzeci stopień podium zdobyli Dani Sordo i Candido Carrera. Hiszpanie wyprzedzili Takamoto Katsutę i Aarona Johnstona o 2,1 s.

- Nie wiem, co się stanie, ale dałem z siebie wszystko. Nie wiem czy będziemy trzeci czy czwarci. Taka zasłużył, my również. Choć nasza pozycja nie będzie „prawdziwa”. Nie byliśmy tak szybcy na wszystkich oesach - przyznał Sordo.

- Wielkie gratulacje dla Daniego. Przykro mi z powodu zespołu. Starałem się, ale nie jestem wystarczająco dobry. Muszę się poprawić. Brakuje mi słów - smucił się Katsuta.

Kolejny trudny weekend mają za sobą Neuville i Wydaeghe [+2.37,8]. Problemy z samochodem ponownie pozbawiły ich szans na zwycięstwo. Uszkodzone opony zaważyły na wyniku Otta Tanaka i Martina Jarveoi [+4.45,7]. Najlepsi z ekipy M-Sport Ford WRT byli Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+5.52,1].

- Dałem z siebie wszystko, ale mieliśmy kilka momentów z powodu braku aerodynamiki. Myślę, że musimy pogratulować Toyocie wyniku oraz organizatorom. Świetny rajd, a ściągnięcie historycznych rajdówek było świetne - podsumował Neuville.

- Na początku oesu wciągnęliśmy trochę piasku i nie mieliśmy mocy. Nic nowego... - denerwował się Tanak.

- Możemy być zadowoleni. Cieszę się z tego, czego dokonaliśmy. Dziękuję zespołowi. Teraz jedziemy na Sardynię z dobrą pozycją startową i możemy tam coś zwojować - zapowiedział Loubet.

Problemy z hamulcami w Fordzie Puma Rally1 istotnie spowolniły dziś Craiga Breena i Paula Nagle. Irlandczycy osunęli się na ósmą pozycję [+7.03,4]. Za zespołowymi kolegami dojechali Adrien Fourmaux i Alexandre Coria, którzy po serii wypadków musieli ujrzeć metę [+8.09,6].

- Wygląda, że to problem z zaciskami. Jestem bardzo rozczarowany. Podejrzewałem już wczoraj, że to się może przytrafić - irytował się Breen.

- Dobrze jest przejechać cały rajd. Możemy być zadowoleni. Początek był trudny, a samochód był wspaniały. Żadnego problemu. Cieszę się, że tu jestem - powiedział Fourmaux.

Dziesiątkę generalki uzupełnili najlepsi w WRC 2: Yohan Rossel i Valentin Sarreaud [+13.48,9].

Jeszcze przed rozpoczęciem oesu wydawało się, że nic nie zabierze zwycięstwa Teemu Suninenowi i Mikko Markkuli. Jednak Finowie wypadli z trasy tuż po starcie i już na nią nie wrócili.

Drugie miejsce w kategorii - po świetnym występie - zajęli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak [+1.12,1].

- Rozpoczęliśmy i zakończyliśmy ten weekend w dobrym stylu, osiągając świetny wynik. Drugie z rzędu podium w tym sezonie i dodatkowe punkty za Power Stage w takim rajdzie i przy rekordowej konkurencji wywołuje mój uśmiech - przekazał Kajetanowicz.

- To był rajd godny mistrzostw świata, pełen pułapek, zmiennej pogody i wysokich temperatur. Moim celem jest utrzymanie tempa czołowych kierowców globu i nadal będę ciężko pracować, by walczyć o mistrzostwo, choć w tym roku z wiadomych powodów będzie znacznie trudniej. Dziękuję Maćkowi i całemu zespołowi Lotos Rally Team, bo wszyscy wykonali doskonałą robotę! Dziękuję za wsparcie kibicom i partnerom, bez których nie mógłbym robić tego, co kocham. Teraz wracamy do Polski i już nie mogę doczekać się, gdy będę mógł uściskać moją rodzinę!

Podium uzupełnili Chris Ingram i Craig Drew [+5.54,7]. Bardzo dobrze w Portugalii spisali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk - czwarta pozycja na mecie [+7.09,4]. Kierowca z Łodzi był - za Ingramem - drugim juniorem WRC 2.

Dodatkowe punkty za Power Stage wzięli w WRC 2: Oliver Solberg i Elliott Edmondson (3), Kajetanowicz i Szczepaniak (2) oraz Jan Solans i Rodrigo Sanjuan.

W WRC 3 Junior (JWRC) najlepsi byli Sami Pajari i Enni Malkonen, którzy prowadzenie objęli już w piątek. Strata Lauriego Joony i Mikaelha Korhonena sięgnęła prawie sześć minut.

Po czterech rundach w tabeli sezonu prowadzą Rovanpera i Halttunen [106]. Neuville i Wydaeghe zebrali 60 oczek, a Katsuta i Johnston 38. Wśród zespołów producenckich przewodzi Toyota [175], przed Hyundaiem [116] i M-Sportem [94].

Kolejną odsłoną rywalizacji będzie Rajd Sardynii, zaplanowany w dniach 2-5 czerwca.

Wyniki Rajdu Portugalii:

