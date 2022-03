Hirvonen nie wróci do WRC Mikko Hirvonen przyznał, że niedawne zwycięstwo Sebastiena Loeba w Rajdzie Monte Carlo nie zmotywuje go do powrotu na scenę światowego czempionatu.

Autor: Tomasz Kaliński Współautor: Tom Howard Hirvonen zadebiutował na szczeblu mistrzostw świata w 2002 roku podczas domowej rundy w Finlandii. Jechał wtedy Renault Clio S1600 i wygrał klasę A6. W tym samym sezonie zaliczył Rajd Wielkiej Brytanii za kierownicą Subaru Imprezy S6 WRC. Po rocznej współpracy z M-Sportem, w 2004 roku Hirvonen awansował do fabrycznej ekipy Subaru. Fin zawiódł oczekiwania włodarzy japońskiej marki i w sezonie 2005 złożył tylko częściowy program startów z pomocą M-Sportu. W Japonii pokazał się w barwach fabrycznego zespołu Skody. Przełom nastąpił w 2006 roku. Wtedy Hirvonen dołączył do oficjalnej ekipy Forda. Pod koniec sezonu wygrał w Australii swój pierwszy rajd w randze mistrzostw świata. Łącznie triumfował w 15 rundach, a w latach 2008-2012 bił się o tytuł z Sebastienem Loebem. Najbliżej upragnionego celu był w 2009 roku. W tabeli był gorszy od rywala o jeden punkt, ale biorąc pod uwagę liczbę zwycięstw, do lauru zabrakło dwóch oczek. Sezony 2012 i 2013 Hirvonen spędził w Citroenie. Później wrócił do M-Sportu, ale pomimo trzech podiów, w końcu 2014 roku wycofał się z rywalizacji na najwyższym szczeblu. Od tamtej pory pokazywał się na oesach jedynie okazjonalnie. W 2018 roku był gościem Rajdu Barbórka. Pochodzący z Kannonkoski kierowca pomagał również jako szpieg - najpierw Craigowi Breenowi, a później Kalle Rovanperze. W 2016 roku zaangażował się w cross-country i trzykrotnie wziął udział w Rajdzie Dakar. Po sukcesie Loeba w Rajdzie Monte Carlo, Motorsport.com spytał Hirvonena czy nie ma ochoty na powrót do światowego czempionatu. Fin zaprzeczył i przyznał, że woli przekazywać swoją wiedzą młodszym, stąd jego rola głównego instruktora w juniorskim programie Toyoty. - Na pewno nie będę rywalizował na poziomie WRC - odparł Hirvonen. - Być może pojadę dla zabawy w jakimś historycznym samochodzie lub wystąpię w autocrossie. Nie mam jednak żadnych planów. - W tej chwili jestem szczęśliwy widząc moich chłopaków podczas treningów i raduje mnie bycie częścią ich hobby. Mocniej angażuję się również w program Toyoty. To mi wystarczy. - Czapki z głów przed Sebastienem Loebem. Zaliczył fantastyczny Rajd Monte Carlo. Powrót do rajdów mnie jednak nie ekscytuje - wyjaśnił Mikko Hirvonen. Czytaj również: Hybrydowa Puma w prywatnych rękach

