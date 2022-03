McRae Kimathi, nazwany tak na cześć rajdowej legendy i mistrza świata z 1995 roku Colina McRae, staje w tym sezonie do rywalizacji w Junior WRC, którą zainauguruje w tym tygodniu Rajd Szwecji.

Promotor mistrzostw świata określa to „jako podobną historię do kampanii jamajskiej drużyny bobslejowej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku, która stała się inspiracją dla przebojowego filmu Cool Runnings”.

Temperatury w mieście Umeå, które jest gospodarzem rajdu, spadły w tym tygodniu do prawie -20°C, ale Kimathi nie zraża się mrozem, śniegiem i lodem, obcymi mu warunkami w porównaniu do tych, jakie ma na co dzień w Kenii.

- Jestem naprawdę bardzo podekscytowany, ale po prostu boję się zimna - żartował Kimathi po przybyciu do Norwegii na przedrajdowe testy w czteronapędowym Fordzie Fiesta Rally3, którym wystartuje w Szwecji. - Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pogody, u nas zazwyczaj przez cały dzień świeci słońce.

- Nigdy wcześniej nie jeździłem po śniegu ani niczym podobnym, więc to zupełnie nowe doświadczenie. W Szwecji postaramy się więc jak najwięcej nauczyć. Chcę poznać drogi i różne nawierzchnie, co prawdopodobnie pomoże mi w przyszłości - dodał.

Nauka jest tutaj kluczowym tematem. Szwecja stanowi pierwszy start Kimathiego w Europie, co oznacza, że od samego początku priorytetem będzie nabywanie wiedzy i przejechanie jak największej liczby kilometrów.

Ma jednak już sporą orientację w kontekście Forda Fiesty Rally3, zaprojektowanego i zbudowanego przez M-Sport Polska. W 2021 roku zasiadając w tym samochodzie zdobył mistrzostwo Afryki juniorów, a także wystąpił w domowym Rajdzie Safari.

- Jeśli chcemy dotrzeć do najwyższego poziomu, musimy jeździć po każdej nawierzchni, więc lepiej zacząć już teraz, kiedy mam taką możliwość. Junior WRC to świetny sposób na rozpoczęcie kariery - przekazał Kimathi, którego pilotem będzie Mwangi Koni. - Samochód jest naprawdę fantastyczny i bardzo dobrze się nim jeździ. W tym roku wprowadzono trochę ulepszeń, będzie miał nieco więcej mocy i momentu obrotowego.

Kimathi nie ukrywa, jak dużym jest fanem Colina McRae. Pytany o wymarzony samochód rajdowy, odparł: - L555 BAT - Subaru Impreza Colina z 1995 roku, w którym zdobył mistrzostwo.