Historia odwołanych rund WRC

W 1974 roku jako pierwszy odwołany został Rajd Monte Carlo, a w tym samym roku załogi nie mogły rywalizować też w Rajdzie Szwedzkim i Akropolu. Panujący na świecie od 1973 roku kryzys paliwowy zmusił światową federację do znacznego ograniczenia kalendarza drugiej edycji mistrzostw świata. Kryzys został spowodowany gwałtownym wzrostem cen ropy, co było wynikiem embarga państw zrzeszonych w OAPEC (Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową) zastosowanego wobec Stanów Zjednoczonych po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej w październiku 1973 roku. Pierwotnie z kalendarza usunięto imprezy w Polsce, Maroku i Austrii, ale gdy kryzys stawał się coraz większy, zdecydowano się także na odwołanie zaplanowanych już Rajdów Monte Carlo, Szwedzkiego i Akropolu. Walka o tytuł wśród producentów ostatecznie odbyła się na trasach ośmiu rund.

Timo Makinen, Henry Liddon, Ford Escort RS1600 Photo by: Motorsport Images

Również kolejny rajd odwołano ze względów politycznych. W marcu 1982 roku Falklandy należące do Wielkiej Brytanii zostały zaatakowane przez wojska argentyńskie. Działania wojenne trwały do czerwca 1982 roku i Wielka Brytania zdołała obronić się przed najeźdźcą, a rządząca Argentyną junta wojskowa upadła i w kraju wprowadzono demokrację. Konflikt był jednak przyczyną odwołania Rajdu Argentyny 1982. Imprezę zastąpił Rajd Nowej Zelandii.

Ciekawie prezentuje się historia Rajdu San Remo 1986, który odbył się, ale jego wyniki zostały anulowane. Nieoficjalnym zwycięzcą jedenastej rundy mistrzostw świata zostali Markku Alen i Ilkka Kivimaki, a Lancia wywalczyła triplet, po tym, gdy sędziowie podjęli decyzję o wykluczeniu załóg Peugeota. Zdaniem arbitrów modele 205 T16 E2 były wyposażone w niedozwolone elementy aerodynamiczne. Na grudniowym posiedzeniu światowej federacji stwierdzono jednak, że dyskwalifikacja była bezzasadna i postanowiono wykreślić wyniki z klasyfikacji sezonu. Gdyby dyskwalifikacja została podtrzymana z mistrzowskiego tytułu cieszyłby się Alen, a tak ostatecznie najlepszy był kierowca Peugeota: Juha Kankkunen.

Rajd Szwedzki 1990 był pierwszą imprezą rangi WRC, którą odwołano ze względu na warunki atmosferyczne lub siły natury. Zimowa runda WRC musiała odbyć się na śniegu i lodzie, którego wówczas zabrakło i imprezę wykreślono z kalendarza.

Carlos Sainz, Luis Moya, Ford Escort WRC Photo by: Sutton Images

Polityka w 1998 roku po raz kolejny i jak na razie ostatni wpłynęła na rundę mistrzostw świata. Rajd Indonezji dołączył do kalendarza WRC w 1996 roku i ponownie znalazł się w nim w 1997 roku. Obie imprezy wygrał Carlos Sainz. Geograficzne położenie kraju sprawiało, że była to niezwykle wymagająca impreza. Wilgotność powyżej 90% sprawiała, że Juha Kankkunen porównał przebywanie w aucie na odcinkach do fińskiej sauny, a lekarze zespołu Mitsubishi przyznali, że kierowcy wypijali 15 litrów wody dziennie. Odcinki przebiegały głównie po plantacjach kauczuku i oleju palmowego, których nawierzchnia po opadach deszczu zamieniała się w niezwykle śliską błotnistą maź. Skłoniło to nawet Pirelli do opracowania zupełnie nowej opony. Niestety przez niepokoje społeczne oraz zamieszki w Indonezji, które wybuchły w maju 1998 roku i były skierowane przeciwko korupcji i autorytarnej władzy, podjęto decyzję o odwołaniu rajdu. W zamieszkach w stolicy Indonezji zginęło wówczas ponad 1000 osób.

Czytaj też: Rajd Australii odwołany

Do wczoraj ostatnią odwołaną rundą WRC był Rajd Chin 2016. Azjatycki kraj tylko raz gościł mistrzostwa świata: w 1999 roku. Rok później organizatorzy nie byli w stanie zgromadzić odpowiednich środków finansowych na przygotowanie wydarzenia i trzy lata temu impreza miała powrócić do kalendarza. Rajd miał zostać zorganizowany na asfaltowych oesach, ale obfite opady deszczu zniszczyły wiele tras, na których miał się odbyć się, co było oficjalnym powodem odwołania imprezy i zmniejszenia kalendarza do trzynastu rund. Nieoficjalnie mówiło się o tym, że organizatorzy nie byli w stanie zagwarantować odpowiedniego poziomu zmagań.

Fragment odcinka Rajdu Chin 2016 Photo by: 孙燕初

Dziś dowiedzieliśmy się, że odwołany został Rajd Australii. Pożary, które niszczą Nową Południową Walię nie pozwoliły na odpowiednie przygotowania finału WRC 2019.