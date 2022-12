Cachon był odkryciem tegorocznego sezonu w Supercampeonato - głównym hiszpańskim czempionacie. Podczas pierwszej pełnej kampanii w samochodzie Rally2 wygrał dwa rajdy i do końca rywalizacji liczył się w walce o laury.

Przepustką 23-latka do samochodu Rally2 było zwycięstwo w Peugeot Rally Cup Iberica - uznanych na Półwyspie Iberyjskim rozgrywkach, będących kuźnią młodych talentów. Wcześniej Asturyjczyk był najlepszym juniorem w samochodzie R2 oraz wygrał VolanFAPA, czyli markowy puchar Peugeota.

W minionym sezonie Cachon, pilotowany przez Alejandro Lopeza, zadebiutował w mistrzostwach świata. W Ypres Rally Belgium wypadł z drogi i musiał skorzystać z SupeRally. Z kolei w Rajdzie Katalonii walczył o podium w WRC 2, ale nadzieje na dobry wynik przekreśliło urwanie koła.

Program na 2023 rok zakłada rywalizację w WRC 2. W użyciu będzie Citroen C3 Rally2, wystawiany przez Sports&You. Pierwszym występem ma być styczniowy Rajd Monte Carlo. Później w planach są Chorwacja, Portugalia, Sardynia, Estonia, Finlandia oraz Europa Środkowa.

- Występy w mistrzostwach świata to spełnienie marzeń, zwłaszcza razem z Citroenem i Sports&You - przekazał Cachon. - Wszyscy członkowie zespołu są bardzo podekscytowani na myśl o tym projekcie. Razem będziemy pracować bardzo ciężko, by wyciągnąć jak najwięcej ucząc się każdego rajdu i rozwijając umiejętności na różnych rodzajach nawierzchni. Wszystko to za kierownicą C3 Rally2, który dał w tym roku tak wiele frajdy.

Rajd Monte Carlo odbędzie się w dniach 19-22 stycznia.

