Huttunen, triumfator WRC 3 oraz mistrz Polski z 2020 roku, rozstał się z Hyundaiem pod koniec minionego sezonu i dołączył do M-Sportu. Głównym zadaniem Fina, pilotowanego przez Mikko Lukkę, jest walka w WRC 2, ale 28-latek nie ukrywał, że chciałby spróbować swoich sił również za kierownicą auta Rally1.

Marcus Gronholm - mentor i menedżer Huttunena - już kilka tygodni temu zapowiadał, że trwają prace nad organizacją startu jego podopiecznego w Pumie Rally1. Oczywistym wyborem był domowy Rajd Finlandii. W środę potwierdzono, że wysiłki zakończyły się sukcesem.

- Jestem naprawdę podekscytowany, że będę mógł wystartować Pumą Rally1 w swoim domowym rajdzie - przekazał Huttunen. - To będzie wspaniałe doświadczenie i nie mogę się już doczekać całej otoczki, z kibicami i resztą.

- Na pewno występ w tak szybkim rajdzie samochodem z wielką mocą będzie dużym wyzwaniem. Mam jednak dobre wyczucie w Fieście Rally2 i mam nadzieję przenieść to do Pumy. Naprawdę podoba mi się praca z M-Sportem i zaczynam się tu czuć jak w domu. Celem będzie nauka samochodu oraz zachowanie dobrego rytmu i równego tempa.

- Będzie to trudny rajd, ale znam go dość dobrze, więc zobaczymy, co się wydarzy. Jestem bardzo wdzięczny M-Sportowi za tę możliwość i chcemy ją wykorzystać jak najlepiej.

Szef zespołu Richard Millener powiedział, że start będzie okazją do sprawdzenia możliwości Huttunena, choć żaden konkretny cel odnośnie wyniku nie zostanie ustalony.

- Nie mogę się doczekać aż Jari wsiądzie do konstrukcji Rally1 i jestem dumny, że stanie się to wraz z M-Sportem. W tym roku promujemy nową generację samochodów, ponieważ wkroczyliśmy w erę hybryd i ważne jest, aby zapewniać możliwości również nowemu pokoleniu.

- Jest to coś, czym M-Sport się szczyci od długiego czasu, a ostatnio widzieliśmy w przypadku Pierre-Louisa Loubeta do czego zdolny jest świeży talent. Jeśli popatrzeć na wyniki, Jari szedł podobną ścieżką i jestem przekonany, że wszyscy będą obserwować jego postępy.

- Z punktu widzenia zespołu nie będzie żadnych celów. Po prostu chcemy zobaczyć, co Jari może zrobić, gdy otrzyma odpowiednie narzędzie. Będzie to bardziej nauka niż cokolwiek innego. Jari będzie mógł poznać, co oznacza bycie na samym szczycie WRC. My dowiemy się, co trzeba zrobić, aby go wspierać w drodze na najwyższy poziom.

Rajd Finlandii odbędzie się w dniach 4-7 sierpnia.

Photo by: Tomek Kaliński