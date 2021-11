27-letni Huttunen poprowadzi Fiestę Rally2 w FORUM8 ACI Rally Monza (18-21 listopada).

Fin liczył się w walce o tytuł w kategorii WRC 2 po zwycięstwach na Sardynii i w Belgii. Nadzieje na końcowy sukces przekreśliło jednak wycofanie się z Rajdu Katalonii. Po tych zawodach rozstał się również z ekipą Hyundai Motorsport.

Kwestia przejścia do zespołu M-Sport Ford potoczyła się bardzo szybko dla mistrza WRC 3 z sezonu 2020 i triumfatora mistrzostw Polski w tym samym roku. Jego pilotem pozostanie Mikko Lukka.

- Dla mnie to naprawdę ekscytujące, że dołączam do M-Sportu na Rally Monza w WRC 2 - zachwycał się Huttunen. - To nowy samochód i zespół, z którym trzeba się zapoznać, co będzie trudną nauką, ale na którą czekam z niecierpliwością.

- Wiem, że Fiesta Rally2 jest bardzo konkurencyjna na asfalcie, więc nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co razem osiągniemy - dodał. - Owszem, Rally Monza ma dodatkowe wyzwania, jak np. odcinki specjalne wyznaczone na terenie toru, ale i tak z niecierpliwością oczekuję, kiedy stanę na starcie tej imprezy z tak prestiżowym zespołem jak M-Sport.

Dyrektor zespołu M-Sport Ford Richard Millener cieszy się z dołączenia Huttunena do brytyjskiej ekipy.

- Jari jest dobrze znany w WRC i ma kilka imponujących wyników na swoim koncie, po które sięgnął w ciągu ostatnich kilku sezonów, w tym odnosząc zwycięstwa w kategorii Rally2 w WRC od 2017 roku i dwa w WRC 2 w tym sezonie - powiedział Millener.

- Wiemy, że Fiesta Rally2 to świetny pakiet i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy poznam Jariego i zobaczę co będzie w stanie osiągnąć z naszą pomocą - dodał.