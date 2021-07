Po raz drugi również na jego starcie ponownie staną Jari Huttunen i Mikko Lukka, samochodem dostarczonym przez stajnię Kowax 2Brally. Urzędujący Mistrzowie Polski i Mistrzowie Świata WRC 3 zadebiutowali w tym rajdzie w zeszłym roku. Świetne tempo zaprezentowane przez fińską załogę zaowocowało czterema zwycięstwami oesowymi i wywalczeniem drugiego miejsca w WRC 3. Kibice zapamiętali pojedynek, jaki toczyli z Kajetanem Kajetanowiczem i Maciejem Szczepaniakiem ostatecznie wygrywając to starcie. Na wielu odcinkach fiński i polski duet dzieliły różnice na poziomie zaledwie jednej sekundy. Drugie miejsce okazało się tym cenniejsze, po raz pierwszy zostali samodzielnymi liderami klasyfikacji WRC 3. W tym sezonie, wracają do Estonii, już jako reprezentanci Hyundai Motorsport N, nominowani do punktowania w kategorii WRC 2.

- Wracamy do Estonii z miłymi wspomnieniami z zeszłorocznej edycji, na której wywalczyliśmy drugie miejsce w WRC 3, dlatego jesteśmy mocno zmotywowani - powiedział Jari Huttunen. - Intensywnie przygotowaliśmy się do tego startu, mamy za sobą kilka dni i wiele kilometrów cennych testów, więc mam nadzieję, że w naszym Hyundaiu i20 R5 będziemy szybcy i to od samego startu.

- Fantastycznie było wygrać w WRC 2 na Sardynii i liczę na to, że uda nam się wnieść trochę tego pozytywnego nastroju też do Estonii - dodał. - Myślę, że to wyzwanie będzie dla mnie trudniejszym, ale zrobimy co w naszej mocy, aby zapewnić kolejny dobry wynik dla Hyundai Motorsport N.

Rajd, przeniesiony z terminu wrześniowego, na lipiec, został wydłużony, z 233, do ponad 320 km. W harmonogramie tegorocznej edycji na 24 próby, zaledwie cztery będą w niezmienionej formie z zeszłorocznej edycji. Dwie kolejne, załogi pokonają w odwrotnym kierunku, a 8 będzie mieszanką nowych i zeszłorocznych sekcji, w odwróconej lub mieszanej konfiguracji. Pozostałe 10 z 24 odcinków, będzie zupełną nowością.

Podobnie, jak przed rokiem, rywalizację rozpocznie przejazd miejskiej próby Tartu (1,6 km), ale w zupełnie nowej konfiguracji. Rajd wystartuje już w czwartkowy wieczór. Najdłuższa i zdecydowanie najbardziej intensywny, będzie sobotni etap, na który złoży się dziewięć odcinków specjalnych i o łącznej długości 133 km. To tutaj znajdzie się najwięcej nowych odcinków specjalnych 11. edycji Rajdu Estonii.

informacja prasowa