Mistrz Polski i triumfator WRC 3 minionego sezonu razem z Mikko Lukką koncentruje się w tym roku na rywalizacji w WRC 2. Finowie wzięli udział w czterech rajdach - w dwóch wygrali swoją kategorię, a pozostałych nie ukończyli. Od Rajdu Sardynii Huttunen i Lukka - obsługiwani przez Kowax 2Brally - nominowani są przez Hyundaia do zdobywania punktów w klasyfikacji zespołowej WRC 2.

Podczas Ypres Rally Belgium, Huttunen i Lukka zapewnili pierwszy triumf nowemu Hyundaiowi i20 N Rally2. Debiut nie był jednak łatwy. Do mety dotarł tylko jeden z dwóch samochodów. Zarówno Huttunen z Lukką, jak i Oliver Solberg i Aaron Johnson mieli problemy ze wspomaganiem kierownicy.

Jeszcze przed belgijską rundą czempionatu Hyundai zapowiedział, że wyśle do Grecji te same załogi. Ostatecznie na listę zgłoszeń 65. EKO Acropolis Rally of Gods trafili jedynie Solberg i Johnston.

Huttunen w rozmowie z serwisem Rallit przyznał, że jest zaskoczony decyzją Hyundaia i do ostatniej chwili nic o niej nie wiedział.

- Nie wiem, co się stało. Po prostu ogłosili, że mój [wyjazd] jest odwołany. Nie potrafię powiedzieć, jaki jest powód. Nic co stało się w Belgii, nie było powodem, by nie jechać do Grecji.

- Wspomaganie kierownicy wyłączyło się samo dwa, trzy razy. Problem jest błahy, ale w tej chwili niewiele można z tym zrobić.

W kolejny weekend Huttunen i Lukka pojadą w 50. Rajdzie Barum, zastępując w ekipie MRF Tyres Craiga Breena i Paula Nagle.

- Trudno mówić o konkretnym celu. Zwykle na asfaltowych rajdach ERC jest wysoki poziom. Zespół w pewnym sensie też jest dla mnie nowy. Sprawdzenie opon MRF również będzie interesujące.

Pytany o dalsze starty w WRC, Huttunen odpowiedział:

- Kolejny będzie pewnie w Finlandii. To jest postanowione, ale skoro podobnie było teraz, trudno wyrokować. Jednak prawdopodobnie tam będę - zakończył Jari Huttunen.