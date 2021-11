Koreańska marka do tej pory używała do prac rozwojowych muła testowego i20 Rally1, podczas gdy jej zespół w Alzenau pracował nad całkowicie nową konstrukcją na przyszłoroczne mistrzostwa.

W październiku Hyundai przeprowadził 1500-kilometrową symulację rajdu w północnych Włoszech, aby naśladować warunki, w jakich przyjdzie mu zmierzyć się w przyszłym roku, a tym samym zrozumieć wyzwania i potencjalne problemy, jakie napotka w nowej, hybrydowej erze WRC.

Wiedza zdobyta podczas tego testu została wykorzystywana przy budowie całkowicie nowej rajdówki, która zaliczy sześciodniową sesję testową, poczynając od najbliższej niedzieli.

- Sezon 2022 rozpoczęliśmy już dawno temu - powiedział Andrea Adamo portalowi Motorsport.com.

- Myślę, że felgi to jedyna rzecz, którą zachowaliśmy. Samochód będzie wyglądał zupełnie inaczej - dodał, zapytany o to, jak bardzo będzie różniła się ostateczna wersja rajdówki w porównaniu z prototypem.

Adamo nie ukrywa, że nadchodzące testy będą niezwykle ważne, a pytany o to, na jakim etapie są w przygotowaniach do styczniowego Rajdu Monte-Carlo odparł: - To trochę jak w filmie Shrek, kiedy są w drodze do dalekiej krainy, a osioł ciągle powtarza „czy jesteśmy już na miejscu?”.

- W zasadzie jestem jak osioł z moimi inżynierami - kontynuował. - Problem polega na tym, że nie wiemy dokładnie, dokąd musimy się udać. Tak, nadchodzące testy będą ważne, ale uzyskanie odpowiedzi jeszcze istotniejsze.

Chociaż sezon 2021 zakończył się w ostatni weekend, czas do otwierającego przyszłoroczne mistrzostwa Rajdu Monte-Carlo upływa bardzo szybko. Adamo podkreśla, że jego zespół nie ma innego wyjścia, jak tylko być gotowym na start hybrydowej ery WRC.

- Problem polega na tym, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko być gotowymi - powiedział. - Nawet jeśli ludzie myślą, że jestem potężny i wpływowy, to nie mam takiej mocy, aby zadzwonić do FIA i poprosić ich o przesunięcie zawodów o tydzień, bo dostawca nie przyjechał z częściami na czas. Istnieją kalendarze i trzeba je uszanować.

W tym tygodniu rywale Hyundaia - Toyota i M-Sport Ford testowali swoje samochody Yaris i Puma Rally1 na asfaltowych drogach we Francji, odwzorowując oesy, które spotkają w Monte-Carlo.