Po dublecie na Sardynii, Hyundai przystępuje do ostatniej rundy jako lider klasyfikacji producentów, z siedmiopunktową przewagą nad Toyotą. Do zdobycia pozostały jeszcze maksymalnie 43 punkty, co zapowiada ekscytującą rywalizację pomiędzy obydwiema markami.

- Docieramy do ostatniej rundy wymagającego i trudnego sezonu, mając przed sobą bardzo ważne zadanie: obronę tytułu w klasyfikacji producentów - powiedział Andrea Adamo, szef zespołu. - Mamy przewagę siedmiu punktów, ale w najwyższej serii rajdowej, to jest nic. Nie możemy niczego brać za pewnik.

Monza jest pierwszy raz gospodarzem rundy WRC, choć wielu kierowców i zespołów zna tę imprezę, która do tej pory odbywała się jako Monza Rally Show. To właśnie tutaj, w 2016 roku, oficjalnie odsłonięto Hyundaia i20 Coupe WRC.

W Lombardii barw koreańskiego producenta będą broniły załogi: Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Ott Tanak/Martin Jarveoja, Dani Sordo/Carlos del Barrio.

- Mamy trzy załogi i każda z nich pokazała już w tym roku, że potrafi wygrywać i cisnąć aż do ostatniego oesu. Wszystko jest w naszych rękach - dodał Adamo

- Klika razy brałem udział w Monza Rally Show, co jednak różniło się od formatu, jaki czeka nas w tym roku - powiedział Neuville. - Finał tego sezonu będzie ekscytujący i bardzo intensywny, prawie jak sprint.

- Z punktu widzenia zespołu, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby obronić tytuł w klasyfikacji producentów - przyznał Tanak. - W mistrzostwach kierowców też są pewne rzeczy do zdobycia. Trzeba podejść do tego w sposób, wszystko, albo nic.

Sordo przyjeżdża do Włoch zmotywowany zwycięstwem na Sardynii: - Cel jest jasny, próba zwycięstwa w generalce i zdobycie tytułu w klasyfikacji producentów. To bardzo ważna misja dla naszego zespołu.

W klasyfikacji kierowców na prowadzeniu są reprezentanci Toyoty - Elfyn Evans ma czternaście punktów przewagi nad Sebastienem Ogierem. Strata Thierry’ego Neuville’a do lidera wynosi 24 oczka, a Tanaka 28. Do zdobycia pozostało maksymalnie trzydzieści punktów.