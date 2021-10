Hyundai Motorsport zachęcony niedawnym, podwójnym podium w szutrowym Rajdzie Finlandii, z dużymi nadziejami spogląda na najbliższe zawody.

- Po naszym najlepszym wyniku w imprezie, która historycznie był jedną z naszych najsłabszych, cały zespół jest już w gotowości do zmierzenia się z Rajdem Katalonii - powiedział szef ekipy Hyundaia, Andrea Adamo. - Ponieważ do końca sezonu pozostały już tylko dwie rundy, chcemy zakończyć rok mocnymi występami, gdy będziemy żegnać się z tą erą WRC.

Podczas poprzedniej edycji Rajdu Katalonii, który odbył się w 2019 roku, Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul w i20 Coupe WRC triumfowali na szutrowych i asfaltowych odcinkach specjalnych, podczas gdy Dani Sordo i Carlos del Barrio zajęli trzecie miejsce. Podwójne podium okazało się decydujące w walce Hyundaia o mistrzostwo w tamtym sezonie.

Po nieobecności w kalendarzu 2020, impreza z bazą w Salou powraca w zmienionej formie, jako w pełni asfaltowy rajd po raz pierwszy od 2009 roku. Podczas ostatniego startu na tej nawierzchni, w tegorocznym, sierpniowym Ypres Rally Belgium, koreańska marka zanotowała dublet.

- Pokazaliśmy, że możemy być konkurencyjni na asfalcie, po uzyskaniu mocnego wyniku w Belgii - dodał Adamo. - Natomiast na podium w 2019 roku w Hiszpanii znaleźli się Thierry, Ott [red. wówczas zespół Toyoty] i Dani, więc wszyscy oni wiedzą, czego potrzeba, aby być szybkim na tych drogach.

W zawodach składających się z siedemnastu odcinków specjalnych, fabryczny zespół Hyundaia będą reprezentowali: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Jarveoja oraz Dani Sordo/Candido Carrera.

Po wcześniejszym triumfie w Hiszpanii, a także odnosząc zwycięstwo w poprzedniej asfaltowej rundzie sezonu 2021, Neuville jest gotowy do startu

- Kiedy po raz pierwszy startowałem w Rajdzie Katalonii, był to rajd w pełni asfaltowy, a teraz wracamy do tego profilu po kilku latach rywalizacji na mieszanej nawierzchni - powiedział Belg. - To rajd, który lubię; ładne, płynne drogi dają naprawdę dużo frajdy z jazdy samochodami WRC.

Tanak również liczy na mocny występ na hiszpańskim asfalcie.

- To bardzo szybkie zawody i takie, które naprawdę lubię - powiedział Ott. - Po zdobyciu podium dwa razy z rzędu, byłoby miło zapewnić sobie hat-trick w Hiszpanii, ponieważ dążymy do mocnego zakończenia tego sezonu.

Sordo i Carrera nie mogą doczekać się domowego startu.

- Naprawdę cieszę się, że wracam do ścigania w Hiszpanii po dwóch latach bez rajdu w moim rodzinnym kraju - powiedział Dani. - Mam nadzieję, że pogoda będzie ładna i że przybędzie wielu fanów. Nie mogę się doczekać powrotu Rajdu Katalonii.

Zespół Hyundai Motorsport N w WRC 2 będą reprezentowali Jari Huttunen i Mikko Lukka oraz po Teemu Suninen i Mikko Markkula, obydwie załogi w Hyundaiach i20 N Rally2.

- Nie mogę doczekać się powrotu na asfalt, po naszym zwycięstwie w Belgii - przyznał Jari Huttunen. - Celem jest dobry występ już od pierwszego oesu.

Dla Suninena będzie to pierwszy start w barwach Hyundaia: - Hiszpania to jeden z moich ulubionych rajdów wszech czasów. Nie mogę doczekać się startu tam za kierownicą Hyundaia i20 N Rally2.

W Hyundaiach i20 Coupe WRC od 2C Competition zasiądą Oliver Solberg i Craig Drew oraz Nil Solans i Marc Marti.

