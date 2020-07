Hyundai i gwiazdy MotoGP

Wydarzenie RidersMeetRally zorganizowano w Il Ciocco, bazie słynnego włoskiego rajdu o tej samej nazwie. Inicjatorem imprezy był Matteo Ballarin, szef firmy WithU, sponsora Hyundai Rally Team Italia, Petronas Yamaha oraz Sky Racing VR46. Obecni byli Umberto Scandola, Alex Fiorio i Dani Sordo, a z motocyklistów gwiazdy MotoGP: Fabio Quartararo i Franco Morbidelli oraz reprezentanci niższych klas: Celestino Vietti, Marco Bezzecchi, Luca Marini i Andrea Migno.

Po krótkim szkoleniu motocykliści mieli okazję poprowadzić i20 R5, najpierw na prostej trasie wokół terenów sportowych, a potem na górskim odcinku specjalnym, znanym z Rally Il Ciocco. Rolę pilota pełnił Fiorio. Nie obyło się bez drobnej przygody. 18-letni Vietti delikatnie uszkodził Hyundaia w kontakcie z murkiem.

Po południu gwiazdy MotoGP woził Dani Sordo w i20 Coupe WRC oraz Scandola w i20 R5.

- To była świetna zabawa - powiedział Sordo. - Jestem wielkim fanem jednośladów, więc fantastycznie było zobaczyć, jak nasze dwa światy łączą się podczas takiego wydarzenia. Z przyjemnością wróciłem za kierownicę Hyundaia i20 Coupe WRC, mimo że był to bardzo krótki odcinek.

- Znam Fabio [Quartararo] dość dobrze. Obaj mieszkamy w Andorze i od czasu do czasu trenujemy razem. Wszyscy jeźdźcy mocno się zaangażowali i mam wrażenie, że im się podobało. Mam wielki szacunek do tego co robią na dwóch kołach, więc miło było podzielić się z nimi rajdowym doświadczeniem.

Hyundai Motorsport w najbliższym czasie ponownie zawita do Włoch w szerokim składzie. Zaplanowano udział w Rally di Roma Capitale oraz Rally di Alba. Nie zabraknie Otta Tanaka i Martina Järveoji oraz Thierry'ego Neuville'a i Nicolasa Gilsoula.