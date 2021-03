Andrea Adamo podzielił się powyższym komentarzem po ogłoszeniu, że koreański producent pozostanie wraz z zespołami M-Sport Ford i Toyota Gazoo Racing WRT w Rajdowych Mistrzostwach Świata co najmniej do końca sezonu 2024.

Wiadomość zakończyła również tygodnie spekulacji, czy Hyundai będzie nadal zaangażowany w WRC, kiedy od sezonu 2022 w najwyższej klasie Rally1 będzie wykorzystywany napęd hybrydowy.

Dwukrotni mistrzowie świata w klasyfikacji producentów, będą dalej opierali się na i20 N jako samochodzie bazowym dla swojego projektu Rally1.

- Hyundai Motorsport istnieje po to, aby wspierać globalne cele wyznaczone przez Hyundai Motor Company, oferując wiarygodną platformę do zaprezentowania obecnych i przyszłych technologii motoryzacyjnych - powiedział Andrea Adamo. - Poprzez wyścigi i rajdy jesteśmy w stanie wpływać i nadawać kierunek rozwojowi przyszłych samochodów drogowych Hyundaia; to prawdziwy zaszczyt i rola, którą traktujemy niezwykle poważnie.

- Dlatego cieszymy się, że możemy wspierać przyszły kierunek nakreślony przez FIA i Promotora WRC, z nowymi przepisami hybrydowymi, które wejdą w życie od 2022 roku - dodał. - Będziemy rozwijali nasz samochód w oparciu o Hyundaia i20 N, którego powstanie było zainspirowane naszymi dotychczasowymi sukcesami w WRC.

- Jako dwukrotni mistrzowie, z radością przyjmujemy wyzwanie i cieszymy się, że będziemy mogli wnieść logo Hyundaia w tę nową erę - dodał.

Hyundai Motorsport zamierza połączyć swoje zobowiązania w WRC z mistrzostwami Pure ETCR, gdzie będzie wystawiał Velostera N ETCR.