Rezultat Sordo zanotowany w miniony weekend oznaczał jego drugie podium z rzędu, po zajęciu trzeciego miejsca podczas poprzedniej rundy w Hiszpanii.

Wynik z pewnością był godnym pożegnaniem z Hyundaiem i20 Coupe WRC.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że udało mi się stanąć na podium i zakończyć tę erę samochodów WRC w pierwszej trójce - powiedział Dani Sordo. - Chciałbym podziękować zespołowi za kolejny rok wspólnej pracy. Mieliśmy kilka dobrych momentów. Mam nadzieję, że przyszły sezon z nowymi przepisami hybrydowymi będzie jeszcze fajniejszy.

Kolejna z załóg koreańskiego producenta - Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, mocno naciskała aż do samej mety. Niestety sobotni incydent sprawił, że wypadli z walki o czołową trójkę. Na osłodę wygrali wszystkie odcinki specjalne podczas niedzielnego etapu.

- Skupiłem się na czerpaniu frajdy z pokonywania ostatnich odcinków specjalnych w tym sezonie i z ostatnich przejazdów autem obecnej ery WRC - powiedział Neuville. - Mieliśmy kilka niesamowitych lat z tym samochodem. Teraz czekam na nową przygodę w 2022 roku i dodanie do naszych osiągnięć wraz z zespołem, kolejnych niezapomnianych chwil.

Pod nieobecność Otta Tanaka, spowodowaną sprawami osobistymi, jego Hyundaia i20 Coupe WRC przejęli Teemu Suninen i Mikko Markkula. W trakcie weekendu systematycznie poprawiali swoje wyniki, ostatecznie kończąc zawody na szóstym miejscu.

- Wskoczenie do nowego samochodu, w tym rajdzie, było trudnym zadaniem - przyznał Suninen. - Jestem wdzięczny zespołowi, że dał mi szansę i czas, aby nabrać prędkości. Udało nam się krok po kroku poprawiać nasze tempo.

Szef zespołu, Andrea Adamo, odnosząc się do rajdu i do sezonu 2021, powiedział: - Jeśli chodzi o rajd, to było wyjątkowe widzieć tak wielu kibiców na odcinkach i w parku serwisowym.

- Niestety, były to mistrzostwa, w których powinniśmy byli spisać się lepiej, ale wyciągniemy wnioski z naszych błędów i poprawimy się na przyszły sezon - dodał.