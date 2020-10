Załogi Hyundaia przez sporą część minionego weekendu utrzymywały się na czele piątej rundy mistrzostw świata. Neuville stracił jednak szanse na zwycięstwo po złapaniu kapcia na niedzielnym pierwszym oesie, najtrudniejszym i najdłuższym Çetibeli. Przebitą oponę miał też Sebastien Loeb

Neuville zdobył jeszcze pięć dodatkowych punktów za wygranie Power Stage.

- Mam wrażenie, że zasłużyliśmy na to, aby zabrać więcej z tego weekendu, ale to nadal wspaniałe uczucie wrócić na podium - powiedział Thierry. - Niestety znaleźliśmy się wśród pechowych załóg, przebiliśmy oponę, co uniemożliwiło nam odniesienie zwycięstwa.

- Nie na taki wynik mieliśmy nadzieję, nawet jeśli drugie i trzecie miejsca nie są takie złe - powiedział Andrea Adamo, szef zespołu. - W ten weekend mieliśmy problemy z niezawodnością, które nie powinny były się zdarzyć, a to położyło się cieniem na naszym wyniku. Moje załogi dały z siebie wszystko i dziękuję im za to. Naszym zadaniem jest teraz dać im lepszy samochód na Sardynię.

Ott Tanak i Martin Jarveoja odpadli z rywalizacji w sobotę po awarii układu kierowniczego w ich Hyundaiu i20 Coupe WRC. W niedzielę wrócili na oesy, na Power Stage zajęli drugie miejsce.

W klasyfikacji producentów Hyundai jest drugi. Do prowadzącej Toyoty traci dziewięć punktów.

