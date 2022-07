Na drogach Zachodniej Flandrii po raz drugi rozdane zostaną punkty do światowego czempionatu. Organizatorzy z Belgii ponownie wypełnili lukę, pozostałą tym razem po Rajdzie Wielkiej Brytanii.

Hyundai zapowiedział, że do Ieper - bazy rajdu - przyjadą Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, Ott Tanak i Martin Jarveoja oraz Oliver Solberg i Elliott Edmondson. Ci ostatni zgodnie z oczekiwaniami zaliczą czwarty występ z rzędu - po rajdach: Safari, Estonii i Finlandii. Szwedzko-brytyjski duet dzieli się trzecim i20 N Rally1 z Danim Sordo i Candido Carrerą, jednak Hiszpanie mogą liczyć jedynie na około 5 startów - do samochodu wrócą prawdopodobnie na początku września w Grecji podczas Acropolis Rally of Gods.

Z kolei organizatorzy Ypres Rally Belgium ujawnili, że w składzie Toyoty pojawią się Esapekka Lappi i Janne Ferm. Sebastien Ogier, pilotowany w tym sezonie przez Benjamina Veillasa, zapowiedział, że chciałby pojechać w Nowej Zelandii i Japonii.

Ypres Rally Belgium odbędzie się w dniach 18-21 sierpnia.

