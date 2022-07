Shell i koreański producent samochodów nawiązali współpracę w zakresie WRC przed debiutem zespołu Hyundai Motorsport w mistrzostwach świata w 2014 roku.

HMSG i Shell świętowali wspólnie dwa tytuły w klasyfikacji producentów w sezonach 2019 i 2020, a ostatnio także zwycięstwo w Rajdzie Sardynii z nowym Hyundaiem i20 N Rally1.

Powyższe oświadczenie ucina plotki ewentualnym wcześniejszym odejściu Hyundaia z mistrzostw świata, w obliczu wielu problemów, które napotkali wraz z nastaniem ery hybrydowej Rally1.

- Shell jest z nami od samego początku naszej podróży w WRC - powiedział prezes Hyundai Motorsport, Sean Kim. - Świadectwem siły naszych relacji roboczych jest to, że możemy przedłużyć partnerstwo na kolejne trzy lata. Choć obie firmy łączy więź korporacyjna, to podstawą naszej współpracy w WRC jest rozwój techniczny.

- W ostatnich latach przeszliśmy przez dwie duże zmiany przepisów, pierwszą w 2017 roku i ponownie w tym sezonie - dodał. - Shell był z nami na każdym kroku. Odegrali kluczową rolę w naszych dwóch tytułach, a my z przyjemnością kontynuujemy zwycięskie partnerstwo w nowej erze hybrydowej. To znacznie więcej niż tylko sponsoring tytularny Hyundai Shell Mobis World Rally Team, to prawdziwa współpraca techniczna.

Hyundai obecnie zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji producentów. Traci do prowadzącej Toyoty 62 punkty.

