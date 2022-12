Craig Breen po tegorocznych Rajdowych Mistrzostwach Świata rozstał się z zespołem M-Sport Ford. Wraca do ekipy Hyundai Motorsport, w barwach której zaliczy częściowy program w WRC 2023 wskakując do i20 N Rally1.

Moncet ma nadzieje, że Breen odzyska formę, jaką prezentował w kampanii 2021, gdy odwiedzał podium w rundach w Estonii, Belgii i Finlandii, zasiadając za kierownicą i20 Coupe WRC.

- Znamy go, wiemy do czego jest zdolny i spodziewamy się dobrej współpracy. W naszych szeregach znajdzie się w innym położeniu w przyszłym roku, pod mniejszą presją. To od nas zależy, czy wydobędziemy z niego to co najlepsze - powiedział Moncet serwisowi DirtFish.

Według plotek, relacje między Breenem a kierownictwem zespołu M-Sport nie układały się najlepiej z powodu słabych wyników w minionym sezonie. Swoim oświadczeniem Moncet chytrze skinął głową w kierunku ekipy z Cumbrii.

- Nie jest tajemnicą, że środowisko Hyundaia różni się od tego w M-Sporcie. To oczywiste i jestem przekonany, że dogadamy się z Craigiem - dodał. - Jeśli zaoferujemy mu odpowiednie warunki i narzędzia, może wrócić na szczyt.

Irlandczyk, zmieniając się w trzecim Hyundaiu i20 N Rally1 z Danim Sordo, rozpocznie kampanię 2023 od Rajdu Szwecji w lutym. Hiszpan natomiast ma wziąć udział w otwierającym mistrzostwa styczniowym Rajdzie Monte Carlo.

Breen, wraz z nowym w składzie, zatrudnionym z kolei na pełny etat Esapekką Lappim, odwiedzili już bazę Hyundaia w Alzenau.

- Obaj przyjechali na spotkanie z zespołem i inżynierami - przekazał Moncet. - Mieli okazję przyjrzeć się samochodowi i zobaczyć jak działa. Z pewnością będą mogli dokonać pewnych porównań, jak np. przełożeń w skrzyni biegów i rzeczy tego typu. W kontekście strategii hybrydowej będzie to dla nas również pomocne w zrozumieniu, czy pracujemy w podobny sposób.

