Pełnoetatowymi kierowcami zespołu w sezonie 2022 pozostaną wcześniej potwierdzeni Thierry Neuville i Ott Tänak, a w trzecim samochodzie Rally 1 będą zmieniali się Dani Sordo oraz Oliver Solberg.

- Cieszymy się, że możemy potwierdzić Daniego i Olivera w naszym trzecim samochodzie na przyszły sezon, obok Thierry’ego i Otta - poinformował szef zespołu, Andrea Adamo. - Uważamy, że jest to najlepszy kompromis pomiędzy doświadczeniem i młodością, a także idealna mieszanka na nową erę WRC.

Dani Sordo wchodzi w skład zespołu Hyundaia od ich debiutanckiego sezonu 2014.

- Wielokrotnie mówiłem, że Hyundai Motorsport jest dla mnie jak rodzina, dlatego cieszę się, że mogę kontynuować z nimi karierę w nowej, hybrydowej erze WRC - powiedział Sordo. - Z niecierpliwością czekam na jeszcze więcej, gdy będziemy przygotowywali się na nowe wyzwania.

- Dani nie tylko będzie jeździł w wybranej liczbie rajdów, ale również będzie z nami współpracował przy imprezach, w których Oliver wkroczy do akcji - przekazał Adamo. - Jego podejście do ścigania i bogate doświadczenie będą wielkim atutem dla naszej ekipy podczas nauki nowych przepisów.

Solberg trafił do Hyundaia pod koniec 2020 roku. 20-latek w sezonie 2021 zaliczył już dziewięć rund mistrzostw świata, startując trzema różnymi modelami Hyundaia - i20 R5, i20 N Rally2 oraz i20 Coupe WRC.

- To spełnienie marzeń, że będę mógł zasiąść w trzecim samochodzie zespołu, zmieniając się z Danim Sordo w wybranych zawodach - powiedział Solberg. - Mam dopiero dwadzieścia lat, więc to ogromny krok na tak wczesnym etapie mojej kariery. Jestem podekscytowany możliwością jazdy samochodem nowej ery. Rally1 to wyjątkowy moment na angaż w WRC.

- Dobrze jest mieć w zespole świeżą krew w osobie Olivera, obok doświadczenia, które wniosą dotychczasowe załogi - powiedział Adamo. - Bez wątpienia będziemy mieli bardzo mocny skład, gdy rozpoczniemy nowy rozdział w historii Hyundai Motorsport.