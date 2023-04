Irlandzki kierowca stracił życie w wypadku, do którego doszło w miniony czwartek w trakcie dnia testowego. Craig Breen wraz z pilotem Jamesem Fultonem oraz ekipą Hyundaia przygotowywał się w Chorwacji do startu w czwartej rundzie bieżącego sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata.

W poniedziałek zespół Hyundaia poinformował, że weźmie udział w Rajdzie Chorwacji, wystawiając dwa samochody. Oba otrzymają specjalne barwy, mające upamiętnić tragicznie zmarłego kierowcę. Motywem przewodnim będzie irlandzka flaga. Hybrydowymi i20 N Rally1 pojadą Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe oraz Esapekka Lappi i Janne Ferm.

Decyzję podjęto po rozmowach z rodziną Breena, Fultonem oraz personelem zespołu Hyundaia. Wszyscy zgodnie przyznali, że najlepszym sposobem złożenia hołdu kierowcy będzie sportowa rywalizacja.

- Po rozważaniach, w których brali udział wszyscy zainteresowani, zdecydowaliśmy się wziąć udział w Rajdzie Chorwacji - przekazał Cyril Abiteboul, szef zespołu. - Zrobimy to, by upamiętnić Craiga, jego pasję do rajdów i ducha rywalizacji.

- Wystawimy dwa auta i wycofamy trzecie zgłoszenie jako wyraz szacunku. Oba samochody pojadą w specjalnych malowaniach, przygotowanych dla Craiga, jego rodziny, przyjaciół oraz kibiców. Z rozmów ze wszystkimi wyraźnie wynika, że najlepszym sposobem na uhonorowanie dziedzictwa Craiga było niewycofywanie się, więc weźmiemy udział w rajdzie, pamiętając o utracie naszego zespołowego kolegi, przyjaciela i niesamowitego zawodnika.

Rajd Chorwacji rozpocznie się w najbliższy czwartek i potrwa do niedzieli.

Pogrzeb Craiga Breena odbędzie się we wtorek 18 kwietnia w miasteczku Ferrybank.