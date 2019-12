Hyundai rozpoczął przygotowania

Hyundai zainaugurował dziś jazdy w Alpach Francuskich. Jako pierwszy przygotowania do pierwszej rundy sezonu 2020 rozpoczął Thierry Neuville. W kolejnych dniach w nowym dla siebie samochodzie zasiądzie Ott Tanak, a po nim i20 Coupe WRC przejmie Sebastien Loeb, co wskazywać może, że właśnie dziewięciokrotny mistrz świata dołączy do składu koreańskiej marki na legendarne Monte Carlo.

Szef ekipy Andrea Adamo przyznał, że nie może doczekać się pierwszych jazd Tanaka.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani i czekamy na jego opinię. Ott wcześniej ani razu nie prowadził naszego samochodu. To jego pierwszy raz i on również chce się dowiedzieć „jak to jest”.

- Wszyscy z niecierpliwością czekamy na współpracę z nim i wspaniale będzie uzyskać uwagi od kolejnego znakomitego kierowcy. Przekonaliśmy się o tym, kiedy Seb [Loeb] dołączył do nas na początku roku.

Swój program testowy rozpoczyna także ekipa Toyoty. Między 4 a 10 grudnia Yarisem pojeżdżą: Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera oraz Takamoto Katsuta. M-Sport, czekający wciąż z potwierdzeniem swojego składu, najprawdopodobniej sprawdzi Fiestę dopiero w styczniu.