Hyundai w drodze po sukces

Przed Rajdem Australii Hyundai ma osiemnaście punktów przewagi nad Toyotą.

- Podchodzimy do Rajdu Australii tak samo, jak do każdego innego wydarzenia w tegorocznym kalendarzu, z dbałością o szczegóły, determinacją i ważnym naciskiem na dobry wynik - powiedział szef zespołu, Andrea Adamo. - Na koniec czeka ważna nagroda i jeśli skoncentrujemy się na kontrolowaniu sytuacji i profesjonalnym podejściu do naszej pracy, mamy duże szanse na spełnienie naszych ambicji związanych z tytułem.

Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul przystąpią do rajdu po zwycięstwie w Hiszpanii, które pozwoliło im awansować na drugie miejsce w klasyfikacji kierowców.

- Zawsze lubiłem Rajd Australii z jego płynnymi szutrowymi oesami prowadzącymi przez lasy - powiedział Neuville. - Efekt czyszczenia dróg będzie tym razem nieco bardzie dotkliwy i nie będziemy mieli łatwo. Mimo wszystko dołożymy wszelkich starań, aby zdobyć tytuł w klasyfikacji producentów.

O punkty dla swojego zespołu będą walczyli również Dani Sordo i Carlo de Barrio oraz Craig Breen i Paul Nagle.

- Podczas finałowej rundy wszyscy skupią się na kwestii mistrzostwa - powiedział Sordo. - Nasz wynik w Hiszpanii pomógł w powiększeniu prowadzenia, ale w Australii wciąż pozostaje do wykonania najważniejsza część pracy.

Dla Breena to będzie trzeci w tym roku start za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC.

- W tym rajdzie jest kilka fajnych tras z niesamowitymi krajobrazami - powiedział Craig. - Są płynne, przyjemnie i szybkie w niektórych miejscach. Mamy tylko jedną misję, pomóc zespołowi w zdobyciu mistrzostwa wśród producentów. Właśnie to zamierzamy zrobić.