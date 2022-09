Po problemach na początku sezonu, ostatnio zespół z Alzenau pokazał, że ich Hyundai i20 N Rally1 może być konkurencyjny na różnych nawierzchniach. Podkreślili to Ott Tanak i Martin Jarveoja triumfując asfaltowej odsłonie WRC w Belgii, jak również na szybkich szutrach Rajdu Finlandii.

- Naszym celem będzie trzymanie się z dala od kłopotów oraz bycie w pozycji umożliwiającej walkę o najwyższe lokaty - przekazał Julien Moncet pełniący rolę szefa ekipy Hyundai Motorsport. - Mamy doskonały skład zawodników i wierzymy, że są w stanie to zrealizować oraz zapewnić zespołowi kolejny pozytywny weekend.

Kultowa, szutrowa impreza jest wyczerpująca dla załóg i samochodów. Charakteryzuje się wysokimi temperaturami oraz krętymi, zdradliwymi i nierównymi drogami w górach. Oprócz prędkości kluczowe też będzie przetrwanie tych wyzwań w walce o miejsca na podium.

Tanak i Jarveoja w zeszłorocznej edycji rajdu finiszowali na drugim miejscu.

- Rajd Akropolu to świetna impreza, trasy są bardziej płynne niż to się wydaje i przyjemne do jazdy - powiedział Estończyk. - Czujemy się pewnie po zwycięstwie w Ypres, a ponieważ w zeszłym roku w Grecji udało nam się stanąć na podium, to mamy nadzieję, że w ten weekend również osiągniemy taki rezultat.

Belgijska załoga stajni z Alzenau - Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe w Grecji z pewnością będą chcieli powetować sobie nieudany występ w poprzednim, domowym rajdzie.

- Runda w Grecji jest bardzo wymagającym wydarzeniem - przekazał Neuville. - Każdy dzień jest wyczerpujący, jako że akcja zaczyna się wcześnie rano i trwa do późnych godzin. Będziemy potrzebowali niezawodnego i mocnego samochodu do walki z tym terenem i upałem, który sprawia, że również i nam będzie ciężko w kokpicie.

Dla Daniego Sordo i Candido Carrery, w ramach ich częściowego programu dla Hyundaia, będzie to trzeci start w tym roku w mistrzostwach świata.

- Tutejsze szutrowe drogi są bardzo wymagające dla opon, dlatego w Grecji chodzi nie tylko o prędkość - powiedział Sordo. - Oczywiście wszyscy będą mocno cisnęli. Do niektórych oesów należy podejść jednak mądrze i nie przekraczać limitu.

Jeśli chodzi o duety Hyundai Motorsport N rywalizujące w WRC 2, po stracie zwycięstwa w Rajdzie Finlandii - Teemu Suninen i Mikko Markkula mają na celu wygraną w Grecji, natomiast Fabrizio Zaldivar i Marcelo Der Ohannesian zaliczenie kolejnego, solidnego występu.

- Jestem podekscytowany moim pierwszym startem w Rajdzie Akropolu - przyznał Suninen. - Czeka nas niełatwe zadanie, ale którego naprawdę nie możemy się doczekać.

- Rajd Akropolu jest jedną z klasycznych imprez, w przypadku której od najmłodszych lat marzy się, aby w niej wystartować - powiedział Fabrizio.

Video: Zapowiedź Rajdu Akropolu 2022