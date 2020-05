Hyundai Motorsport wrócił do pracy

W połowie marca stawka WRC zaliczyła skrócony Rajd Meksyku. Od tego czasu z powodu pandemii koronawirusa mistrzostwa są zawieszone. Rajdy były odwoływane lub przekładane na inne terminy. Jednak po złagodzeniu w ostatnich dniach zarządzeń ograniczających aktywność w końcu wznowiono działalność w fabrykach zespołów, szczególnie w tej w pobliżu Alzenau w Bawarii. Wszystko jednak odbywa się w zwolnionym tempie.

- Po wprowadzeniu nowych zaleceń izolacji społecznej w Niemczech tylko 50 procent pracowników wróciło do fabryki w zeszłym tygodniu - wyjaśnił Andrea Adamo, szef Hyundai Motorsport. - Mamy oddzielne zespoły pracujące przy samochodach i tylko dwóch mechaników jednocześnie przebywa przy aucie, aby mogli trzymać się od siebie z daleka. Również w biurach staramy się, aby pracownicy nie byli stłoczeni razem. Ci, którzy mogą, działają zdalnie.

- Przy tak małej liczbie pracowników fabryki staramy się radzić sobie jak najlepiej - kontynuował Adamo w rozmowie udzielonej dla L’Équipe. - Przygotowujemy samochody dla klientów, a po stronie WRC wykorzystaliśmy czas, aby całkowicie rozebrać auta i wszystko dobrze przygotować. Wykorzystujemy brak aktywności do robienia rzeczy, które zawsze odkładamy na następny dzień, takich jak sprzątanie fabryki i lepsze zorganizowanie się.

Jeśli rozwój i20 WRC będzie kontynuowany, konieczne będzie poczekanie na wznowienie testów. Te zostały zakazane przynajmniej do końca maja.

W ubiegłym tygodniu potwierdzono natomiast, że Rajd Safari, który w tym roku miał wrócić do WRC, został odwołany. Planowany jest teraz na sezon 2021.

- Biorąc pod uwagę skalę pandemii, od początku było dla mnie jasne, że nie możemy pojechać do Kenii, nawet jeśli rozumiem stronę polityczną tej kwestii, co oznaczało, że nie mogliśmy tego powiedzieć od razu - powiedział. - Z pewnością nie jest to ostatni rajd, który zostanie odwołany, ponieważ sytuacja na świecie jest bardzo skomplikowana. Będziemy musieli być inteligentni i doceniać to, co nam pozostanie.

Obecnie planuje się, że sezon zostanie wznowiony na początku sierpnia w Finlandii: - Wciąż brakuje nam wiarygodnych informacji, aby móc coś zaplanować. Sierpień może być trochę za wcześnie.

FIA, która ma nadzieję zorganizować w tym roku jeszcze cztery lub pięć rajdów, ostrzegła również, że możliwe jest przesunięcie rundy w Finlandii na wrzesień lub październik. Jeśli chodzi o imprezy w Nowej Zelandii i Japonii ich utrzymanie wydaje się bardziej skomplikowane, logistycznie i ze względów finansowych.

- Sprzedaż samochodów na świecie spadła praktycznie do zera, więc na pewno nadejdzie kryzys gospodarczy, a jego skutki będą odczuwalne po 2020 roku - prognozuje Andrea Adamo. - Będziemy musieli mądrze do tego podejść razem z promotorem, producentami i FIA, aby zrozumieć, co musimy zrobić z przyszłym rokiem, ponieważ jeśli będzie tyle rajdów, ile zaplanowano na sezon 2021, obawiamy się i nie jesteśmy do końca pewni, czy mamy na to budżet. Ufam Yvesowi Mattonowi (dyrektorowi rajdowemu FIA) i jego zespołowi, którzy mają duże doświadczenie i robią mądre rzeczy. Popieram ich, ponieważ wszyscy wiemy, że sytuacja jest skomplikowana. Mam nadzieję, że promotor też to zrozumie.

- Oczywiście chcielibyśmy mieć już pełny kalendarz na ten rok, kiedy będziemy kontynuowali starty, ale nie jest to możliwe i FIA nie ponosi za to winy - uznał szef Hyundai Motorsport. - Koronawirus wywołał niezły bałagan, musimy zaakceptować fakt, że nie da się zarządzać tą sytuacją. Wszystkie te (rajdy), które się odbędą, muszą być przygotowane perfekcyjnie. Na razie wiemy, że będą organizowane imprezy śródlądowe, prawdopodobnie będzie także runda asfaltowa. Musimy również iść naprzód w kwestii projektu samochodu hybrydowego na sezon 2022. Pracujemy też nad niezawodnością i procedurami, ponieważ nie zapomniałem o naszym słabym wyniku z Meksyku i musimy zrozumieć, co się stało.

Hyundai chcąc myśleć o obronie tytułu musi wcelować z formą w moment wznowienia sezonu. Obecnie w klasyfikacji producentów są na drugim miejscu za Toyotą. Tracą 21 punktów.

