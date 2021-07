Nowy silnik został homologowany pierwszego lipca i ma pomóc zespołowi w przerwaniu złej passy, jaką mają ostatnio w Rajdowych Mistrzostwach Świata.

Odkąd Ott Tanak zdominował Arktyczny Rajd Finlandii w lutym, i20 Coupe WRC było na prowadzeniu w czterech ostatnich rundach, ale ani razu nie zostało to zamienione na zwycięstwo. W tym tygodniu mistrzostwa zawitają do ojczyzny Tanaka, gdzie był nie do pokonania w zeszłym sezonie.

- Będziemy szybsi niż w zeszłym roku - powiedział szef zespołu, Andrea Adamo, dla serwisu DirtFish. - Będziemy mieli nowo homologowane części i jestem przekonany, że moi ludzie dobrze sobie z nimi poradzili. To nie chodzi o poprawę niezawodności, a o to, aby auto było szybsze. Jestem przekonany, że tak będzie.

- W silniku pojawiły się nowe rzeczy - poinformował. - Pod kątem sezonu 2022 owszem są pewne rozwiązania, których nie można używać w tym roku, więc powiedziałbym, że częściowo to jest to samo, z czego skorzystamy w przyszłym sezonie.

Dopytywany o konkretne różnice, odparł: - Kiedy przygotowujesz coś nowego starasz się wydobyć z tego to, co najlepsze. Celem jest posiadanie w tym roku jeszcze szybszego samochodu.

Z nowych silników korzystają już Toyota i M-Sport.

Rajd Estonii odbędzie się w dniach 15-18 lipca.