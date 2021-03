Od przyszłego roku w mistrzostwach świata w najwyższej klasie Rally1 zostanie wprowadzony napęd hybrydowy. W oparciu o nowe porozumienie system będzie rozwijany przy współpracy FIA z trzema potwierdzonymi producentami oraz z firmami Compact Dynamics i Kreisel Electric.

Zgodnie z oświadczeniem FIA, głównym celem umowy w kontekście kategorii Rally1, której przepisy techniczne zostały zatwierdzone przez Światową Radę Sportów Motorowych, jest wspólny wkład w „bezpieczeństwo, zarządzanie kosztami i zrównoważony rozwój”.

- W ramach tej wspólnej inicjatywy, FIA i zespoły WRC w równym stopniu zaangażują się w rozwój technologii hybrydowej - czytamy dalej w oświadczeniu.

Trzej obecni producenci w mistrzostwach świata, w tym Hyundai, którego program sportowy stał pod największym znakiem zapytania, podpisali się pod nowym dokumentem, który formalizuje współpracę pomiędzy wszystkimi stronami. Umowa obowiązuje na okres trzech lat.

- Rajdowe Mistrzostwa Świata FIA zbliżają się do przełomowego momentu z samochodami nowej generacji Rally1, które zadebiutują w 2022 roku - oświadczył prezydent FIA, Jean Todt. - Przejście na napęd hybrydowy typu plug-in odzwierciedla najnowsze trendy w przemyśle motoryzacyjnym, jednocześnie czyniąc sport bardziej zrównoważonym. Stało się to możliwe dzięki wspólnym wysiłkom producentów i FIA. Fakt, że wszystkie trzy marki biorące obecnie udział w mistrzostwach zobowiązały się do kontynuacji startów przez kolejne trzy lata, dowodzi, że rajdy zmierzają we właściwym kierunku. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia. To idzie w parze z przejściem na zrównoważoną energię, co jest jednym z głównych celów FIA i jej ruchu Purpose Driven.

Każdy z potwierdzonych producentów otrzymuje po jednym slocie na wystawienie zespołu. Czwarty zachowuje FIA w przypadku zgłoszenia kolejnej marki w latach 2022-2024.

Światowa Rada Sportów Motorowych zatwierdziła również nowe wytyczne dotyczące konstrukcji klatek bezpieczeństwa, w najwyższej klasie, po niedawnych testach zderzeniowych. Zmiany w ich konstrukcji wynikają m.in. z zastosowania w samochodach Rally1 akumulatorów dla układu hybrydowego.

- Nie jest przesadnym stwierdzenie, że wprowadzenie zrównoważonej technologii hybrydowej do głównej kategorii WRC to jeden z największych kamieni milowych w historii tego sportu. Dobrze się składa, że tak duży postęp zostanie powitany w jubileuszowym, 50. sezonie mistrzostw - powiedział dyrektor firmy WRC Promoter, Jona Siebel. - Wraz z FIA i producentami, promotor jest w pełni zaangażowany we wprowadzenie bardziej ekologicznych samochodów. Hybrydowe układy napędowe stanowią integralną część przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ świat zmierza w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości i niezbędne jest, aby WRC dostosowało się do tej ewolucji. Rajdy stanowią doskonałą platformę badawczo-rozwojową dla przemysłu motoryzacyjnego, dzięki którym może on zaprezentować swoje nowe technologie.

- WRC pozostaje najbardziej wymagającymi mistrzostwami w sportach motorowych dla samochodów produkcyjnych, a potwierdzenie zaangażowania ze strony tych zespołów wysyła pozytywny sygnał o przyszłości tej serii innym producentom, którzy rozważają dołączenie do niej - dodał Siebel.

Wraz z dzisiejszym oświadczeniem FIA potwierdziła również plany dotyczące wprowadzenia w mistrzostwach świata bardziej ekologicznego paliwa dla samochodów rajdowych we wszystkich klasach, jak również wykorzystanie ekologicznych źródeł energii w parku serwisowym. Rozpoczęto już przyjmowanie ofert pod tym kątem.