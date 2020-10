Hyundai zrezygnuje z WRC?

Jeśli Hyundai opuściłby rajdowe mistrzostwa świata, to pod koniec przyszłego sezonu, przed pojawieniem się hybryd na odcinkach specjalnych.

Wyposażone w silnik hybrydowy, samochody Rally1 zastąpią obecne auta WRC w 2022 roku.

Czytaj również: Rally1 z opóźnieniem

Gdyby Hyundai skupił się np. na FIA WEC i 24-godzinnym wyścigu Le Mans uważa się, że dział kliencki nadal będzie zaangażowany w rajdy. Nowy i20 Rally2 ma zostać odsłonięty w przyszłym tygodniu. Informacje o i20 Rally3 spodziewane są wkrótce potem.

O możliwym pożegnaniu z WRC pisze serwis DirtFish opierając się na swoich informatorach.

- Możesz pisać co chcesz. Ludzie umierali, aby dać ci to prawo - powiedział dla DirtFish Andrea Adamo, szef Hyundai Motorsport. - Uznałbym, że hybryda jest teraz trudna do zbudowania. Jest na to za mało czasu i martwię się.

Zapytany czy ewentualne zgłoszenie do Le Mans byłoby interesujące, kontynuował: - Każdy rodzaj sportów motorowych, który może zademonstrować możliwości, technologię i to na co stać Hyundaia, jest mile widziany.

Adamo podobno naciska na FIA w kontekście opóźnienia wprowadzenia nowych przepisów technicznych, które będą obowiązywały od 2022 roku. Jest zdania, że w obecnej sytuacji ekonomicznej należy poczekać z takimi dużymi zmianami. Formuła 1 np. opóźniła swoją rewolucję techniczną o rok.

Jeśli Hyundai faktycznie zdecydowałby się na fabryczny program w wyścigach, marka ma do wyboru kilka opcji.

Od 2021 roku najwyższą klasę w FIA WEC - LMP1, zastąpią hipersamochody. Od sezonu 2022 dołączą do nich prototypy LMDh, w ramach rywalizacji w tej samej klasie. Możliwy jest też program kliencki w GT3.

Termin zaakceptowania przez producentów nowych przepisów WRC, których ostateczna wersja ma zostać zatwierdzona na grudniowym posiedzeniu Światowej Rady Sportów Motorowych, ulegał przesunięciu w ciągu roku. Koniec czerwca stał się końcem sierpnia. Podpisy Toyoty i M-Sport Ford spodziewane są jesienią.