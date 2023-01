Hyundai przystępuje do nowej kampanii z nowym szefem zespołu, zmienionym składem i poprawionym i20 N Rally1.

- Wszyscy w zespole są podekscytowani rozpoczęciem tego, co mamy nadzieję będzie dla nas silnym rokiem w Rajdowych Mistrzostwach Świata - powiedział nowy dowodzący HMSG, Cyril Abiteboul.

Pierwszym sprawdzianem będzie kultowy Rajd Monte Carlo, rozpoczynający się już w czwartek, nieprzewidywalna impreza, która od 1973 roku tylko dwa razy nie otworzyła sezonu WRC.

Słynne i często zdradliwe śnieg i lód w Monte-Carlo były w zeszłym roku w dużej mierze nieobecne, częściowo z powodu modyfikacji trasy imprezy. Oczekuje się, że stan dróg asfaltowych będzie ponownie mniej zimowy ze względu na aktualnie cieplejsze temperatury. Mimo to zawody pozostają jednymi z bardziej wymagających w kalendarzu.

- Rozmawiając z załogami, namalowali jasny obraz zdradliwej natury Rajdu Monte Carlo i tego, co trzeba zrobić, aby tam wygrać - dodał Abiteboul. - Widać, że są gotowi podjąć to wyzwanie.

Dziesiąty sezon za kierownicą Hyundaia rozpoczyna Thierry Neuville, pilotowany przez Martijna Wydaeghe.

- Zawsze lubię zaczynać rok od Rajdu Monte-Carlo. To wydarzenie, w którym byliśmy konkurencyjni w ostatnich latach - powiedział Neuville. - Spodziewam się, że mimo ciepłej pogody w regionie będziemy musieli stawić czoła trudnym warunkom. Monte-Carlo zawsze jest nieprzewidywalne i nie mogę się go doczekać.

- Miło jest rozpocząć nowy sezon; wszyscy znów zaczynają z tej samej pozycji, a od nas zależy, jak najlepiej wykorzystamy tą czystą kartę - dodał. - Pakiet Hyundaia i20 N Rally1 Hybrid znacznie się poprawił od pierwszej rundy w 2022 roku, co pomaga nam w kontekście pewności siebie. Samochód przeszedł kilka drobnych zmian, które zapewnią mu jeszcze lepsze osiągi. Nigdy nie wiemy, co nasi przeciwnicy zrobili zimą, ale nie sądzę, żeby były jakieś duże zmiany. Chociaż każdy trochę poprawił się, mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy na podobnym poziomie.

Dani Sordo podobnie jak Neuville, jest w składzie Hyundai Motorsport od debiutanckiego sezonu zespołu. Ponownie będzie jeździł z Candido Carrerą i znów zaliczy częściowy program startów.

- Rajd Monte-Carlo jest trudnym wydarzeniem, ale teraz odbywa się bardziej w okolicach Monako i na południu Francji, co może oznaczać trochę lepszą pogodę - przekazał Sordo. - To oczywiście zawsze wyzwanie ze względu na warunki. Z reguły jest zimno i może pojawić się lód, zwłaszcza z samego rana. W efekcie na jednym etapie spotykamy wiele różnych poziomów przyczepności na asfalcie, co jest bardzo wymagające.

- Ważne jest, aby pomyślnie otworzyć sezon. Za każdym razem, gdy przyjeżdżamy na pierwszą rundę, podchodzimy do niej z pełną mocą. Ogólnie bardzo lubię Rajd Monte Carlo i jego oesy, więc mam nadzieję, że uda nam się dobrze spisać i rozpocząć rok z pozytywnym wynikiem - dodał.

W zespole debiutują Esapekka Lappi i Janne Ferm. Doświadczeni Finowie będą rywalizować w i20 N Rally1 w pełnym sezonie WRC 2023.

- Jestem podekscytowany rozpoczęciem tej przygody z nową ekipą - przyznał Lappi. - Jestem przekonany, że możemy mieć dobre tempo. Może nie od pierwszego oesu, ale na pewno będziemy robili postępy podczas weekendu i mam nadzieję, że sięgniemy po dobry wynik.

Rajd Monte Carlo odbędzie się w dniach 19-22 stycznia.