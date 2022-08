Ott Tanak i Martin Jarveoja po raz pierwszy od swojego mistrzowskiego sezonu 2019, odnieśli dwa zwycięstwa z rzędu, po tym, jak w belgijskiej odsłonie WRC 2022 pokonali Elfyna Evansa i Scotta Martina z Toyoty.

Wygrana reprezentantów Hyundaia przyszła dwa tygodnie po ich triumfie w Finlandii, ale Estończyk przyznał, że zwycięstwo na asfalcie w Belgii było „wielką niespodzianką”.

Rajd nie był wolny od problemów, ponieważ Tanak miał kłopoty ze skrzynią biegów w sobotę, a następnie przejął prowadzenie w imprezie, gdy jego koledzy zespołowi Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe wypadli z trasy w wieczorem tego samego dnia.

Zapytany, czy w ogóle myślał o najwyższym stopniu podium jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji, odparł: - Nie bardzo, ponieważ nasze testy przed rajdem nie poszły najlepiej, więc nie mieliśmy dużej pewności siebie podchodząc do tej imprezy, ale podczas zawodów byliśmy w stanie wszystko poskładać razem.

- Wokół nas sporo działo się, wiele innych załóg miało przygody, a my się trzymaliśmy. Ta sytuacja nie wynikała z czystych osiągów, a z całkiem niezłej pracy - kontynuował.

Podsumowanie Ypres Rally: Tanak i Jarveoja drugi raz z rzędu

Pomimo zwycięstwa Tanak nadal uważa, że i20 N odstaje od Toyoty pod względem tempa i nie jest w pełni zadowolony z postępów w pracy nad osiągami ich rajdówki.

- Moglibyśmy zrobić dużo więcej, zespół wciąż jest w trudnej sytuacji. Poprawa jednak wymaga po prostu trochę czasu - wskazał. - Samochód ma potencjał, co staram się udowodnić zespołowi, że stać nas na wielkie rzeczy, jeśli podejdziemy do naszych działań właściwie.

Hyundai doświadczył w tym roku licznych problemów z niezawodnością i osiągami auta najwyższej klasy, które wynikają z późnego zaangażowania się koreańskiej marki w hybrydowe przepisy Rally1.

Stajnia działała również bez dyrektora po szokującym odejściu Andrei Adamo w grudniu ubiegłego roku, co doprowadziło do tego, że stojący na czele działu układu napędowego Julien Moncet został wyznaczony na dowodzącego ekipą z Alzenau.

Podczas gdy zespół wciąż nie ogłosił oficjalnie nowego szefa zespołu, Tanak powiedział, że Moncet nie jest jego preferowanym kandydatem na to stanowisko.

- Julien świetnie zajmuje się kwestiami silnikowym, od zawsze to było jego zadanie i oczywiście Hyundai dysponuje wspaniałą jednostką. W mojej opinii powinien dalej za to odpowiadać - dodał. - Reszta zależy już od kierownictwa, jak podejdzie do dalszego funkcjonowania zespołu. Samochód ma ogromny potencjał, wykonano świetną robotę w aspekcie jego projektu, ale teraz wymagany jest dalszy, duży wysiłek całej ekipy, aby wszystko poskładać.

