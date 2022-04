W okolicach Zagrzebia przestało padać, a nawierzchnia na próbie Krasic - Vrskovac zaczęła szybko przesychać. Na drodze nie brakuje jednak błota wyrzuconego z cięć.

Na nieco ponad 11 kilometrach najszybsi byli Rovanpera i Halttunen. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe stracili 1,3 s. Oesowe podium skompletowali Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+6,6 s].

Za trójką znaleźli się Elfyn Evans i Scott Martin - zwycięzcy porannego przejazdu tej próby - którzy zremisowali z Takamoto Katsutą i Aaronem Johnstonem [+7,1 s]. Craig Breen i Paul Nagle wykręcili szósty czas [+7,8 s], wyprzedzając Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona o 1,9 s.

Ott Tanak i Martin Jarveoja notowali międzyczasy na poziomie trzeciego miejsca, ale w końcówce stracili cenne sekundy z powodu uszkodzonej opony [+20,2 s].

Za plecami Rovanpery doszło do kolejnej roszady. Drugi jest Neuville [+1.06,8]. Tanak traci do niego 15,7 s. Do Estończyka zbliżył się Breen [+1.25,8].

W WRC 2 drugi oes z rzędu wygrali Eric Camilli i Thibault de la Haye. Yohan Rossel i Valentin Serreaud zremisowali z Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem [+0,8 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zmieścili się w piątce [+3,7 s]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk stracili do kolegów z Polski pół minuty. Na oesie zostali Jari Huttunen i Mikko Lukka.

Przewaga Rossela wynosi 40,2 s. Griazin jest drugi, a Camilli trzeci [+56,9 s]. Kajetanowicz pozostaje czwarty [+1.09,4]. Marczyk jest dwunasty [+5.08,1].

