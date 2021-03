Ott Tanak i Martin Jarveoja prowadzili w Arctic Rally Finland od startu do mety. Dla estońskiej załogi było to drugie zwycięstwo od czasu rozpoczęcia ich współpracy z Hyundaiem. Na mecie zanotowali 17,5 sekundy przewagi nad Kalle Rovanperą i Jonne Halttunenem z Toyoty.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe gościli na podium drugi raz z rzędu, po zajęciu trzeciego miejsca. Craig Breen i Paul Nagle byli czwartą załogą rajdu, w swoim pierwszym w tym roku starcie w Hyundaiu.

- Po Monte Carlo powiedziałem, że tylko zwycięstwo pozwoli nam wrócić na poziom, na jakim powinniśmy być - przekazał szef Hyundai Motorsport, Andrea Adamo. - Ten wynik odzwierciedla niesamowitą pracę wykonaną prze zespół.

Ott Tanak i Martin Jarveoja dali mistrzowski pokaz w zimowych warunkach.

- To zwycięstwo jest bardzo ważne, ponieważ zdobyliśmy dobre punkty w klasyfikacji mistrzostw - powiedział Tanak. - Wiedzieliśmy, że podjęcie walki będzie trudne, ale udało się zaliczyć bardzo dobry weekend. Mocno naciskałem na inżynierów, a ich ciężka praca naprawdę się opłaciła. To było niesamowite miejsce na zorganizowanie rajdu. Stanowił coś więcej niż wartościowy dodatek do mistrzostw świata.

Neuville i Wydaeghe kontynuowali pracę nad dograniem komunikacji stawiając kolejny ważny krok naprzód w ich współpracy.

- Jestem bardzo zadowolony z trzeciego miejsca, mimo że drugie było tak blisko - powiedział Neuville. - Zdobyliśmy dobre punkty w obydwóch klasyfikacjach mistrzowskich, co było naprawdę potrzebne po Monte Carlo. Samochód w tych warunkach spisywał się naprawdę świetnie. Czułem się komfortowo, złapaliśmy dobry rytm i od początku mogłem cisnąć.

Dla Craiga Breena i Paula Nagle’a drugie miejsce na Powe Stage było podkreśleniem postępów w trakcie trudnego dla nich weekendu.

- To zdecydowanie mnie zmotywowało - powiedział Breen. - Potrzebowaliśmy trochę czasu na przeanalizowanie, gdzie tracimy czas w odniesieniu do innych. Dzięki inżynierom udało się zidentyfikować kilka rzeczy. Wiedziałem, że mamy prędkość, więc miło, że zdobyliśmy kilka punktów dla zespołu na Power Stage i zakończyliśmy weekend pozytywnym akcentem.

Hyundai zajmuje drugie miejsce w mistrzostwach, mają 77 punktów, jedenaście straty do Toyoty. Neuville awansował na drugie miejsce w klasyfikacji kierowców, a Tanak otworzył swoje konto w sezonie 2021 i wskoczył na piątą pozycję.

- Dziękuje organizatorom Arctic Rally Finland za umożliwienie przyjazdu tutaj i czerpanie frajdy z tego ekscytującego rajdu - dodał Adamo. - Pokazaliśmy, że sporty motorowe potrafią szybko reagować na trudne okoliczności, organizując bezpieczne wydarzenie i zapewniając rozrywkę w tych trudnych czasach.