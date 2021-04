Indie i Rosja w WRC?

Producenci postrzegają oba kraje, jako niewykorzystane rynki i trwają rozmowy między promotorem, FIA i zespołami, na temat włączenia Indii i Rosji do przyszłych kalendarzy. Tematem obrad są również takie kierunki, jak Stany Zjednoczone i Chiny.

Dyrektor rajdowy FIA - Yves Matton uważa, że wejście na nowe terytoria jest jednym ze sposobów na poprawienie globalnej atrakcyjności WRC.

- Promotor WRC, wspierany przez FIA, współpracuje z krajowymi promotorami i organizatorami na całym świecie - powiedział Matton serwisowi Autosport.com/Motorsport.com. - WRC rozwija się dzięki różnorodności. Podstawą naszej strategii nadal jest globalny zasięg mistrzostw.

- To światowe podejście nie jest celem tylko FIA, ale także producentów. Chcą udać się do Chin, Ameryki Północnej, Rosji, a w przyszłości też do takich krajów, jak Indie - dodał.

W sezonie 2021, pierwszy raz od 2010 roku, do kalendarza wróciła Japonia, domowy rajd dla Toyoty. Chiny były bliskie debiutu w 2016 roku, ale problemy z pogodą, która zniszczyła znaczną część trasy sprawiły, że zawody odwołano. Natomiast ostatnia wyprawa serii do Stanów Zjednoczonych, ojczyzny Forda, miała miejsce w 1988 roku.

Z powyższymi twierdzeniami zgadza się szef zespołu M-Sport Ford - Richard Millener. Zaznacza jednak, że potrzebne jest zrównoważenie kosztów logistycznych w przypadku wyjazdowych rajdów.

- Odkrywanie rajdów w nowych krajach zawsze było ważne - podkreślił Millener. - Nie możemy siedzieć w miejscu. Jeśli mamy się rozwijać, należy przyciągnąć nowych widzów i poczynić kolejne inwestycje.

- Dana lokalizacja musi mieć odpowiedni potencjał oraz infrastrukturę, jeśli chce gościć rundę mistrzostw świata, w każdym razie zawsze byliśmy chętni na odkrywanie nowych rynków. Nie byłyby to mistrzostwa świata, gdybyśmy ścigali się tylko w Europie, dlatego potrzebne są też dalsze zawody - kontynuował.

- Oczywiście należy zachować we wszystkim równowagę i podejść do tych wydarzeń w możliwie jak najbardziej opłacalny sposób, ale zarówno organizatorzy, jak i promotor działają bardzo aktywnie i zawsze znajdą sposoby na udzielenie wsparcia zespołom - dodał.

Podczas pandemii koronawirusa, WRC wprowadziło do kalendarza wiele nowych imprez, jak np. Rajd Estonii i Rajd Monzy. W tym roku mistrzostwa odwiedzą Belgię.

Natomiast kiedy globalna sytuacja zdrowotna uspokoi się, Promotor WRC i FIA „powrócą do bardziej tradycyjnej procedury rozpatrywania wniosków kandydackich”, choć z wykorzystaniem nowych doświadczeń nabytych w ostatnim okresie.

- Ta ciągle zmieniająca się sytuacja wymagała od nas większej otwartości, kreatywności i zdolności adaptacyjnych - powiedział Matton. - Mogliśmy wypróbować różne rzeczy w kontekście organizowania rajdów, co przełożyło się na większą innowacyjność.

- Nabyte doświadczenie i nowe procesy zastosowane w ostatnim okresie sprawiły, że staliśmy się elastyczni, a dzięki temu efektywniej podejdziemy do rozwijania Rajdowych Mistrzostw Świata - zakończył.

