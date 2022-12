Przy wsparciu Motorsport Ireland Rally Academy obydwaj wymienieni kierowcy zadebiutują na trasach Rajdu Monte Carlo, pierwszej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata 2023. Obsługą samochodów zajmie się PCRS Rallysport.

Craighton spędził ostatnie dwa sezony rywalizując w Junior WRC. W tym roku, ścigając się za kierownicą Forda Fiesty Rally3, pilotowany przez Liama Regana, gościł na podiach w Szwecji i Grecji. Potem przesiadł się do Hyundaia na Rajd Katalonii, w którym mimo przebicia opony, finiszował na 29 pozycji w generale.

McErlean ma natomiast dużo większe doświadczenie w aucie Rally2. W minionym sezonie zaliczył siedem rund w ramach kampanii WRC 2. Jeździł z Jamesem Fultonem, a od przyszłego roku połączy siły z Johnem Rowanem. W WRC 2 Junior został sklasyfikowany na dziesiątej lokacie.

- Naprawdę nie sądziłem, że cokolwiek może przebić opcję startu w Hiszpanii za kierownicą Hyundaia - powiedział Creighton. - Możliwość więc zmierzenia się z najsłynniejszym rajdem na świecie, zasiadając w samochodzie Rally2, jest spełnieniem marzeń.

- Wszyscy znają Rajd Monte Carlo, niezależnie od tego, czy interesują się tym sportem czy nie. To zaszczyt, że weźmiemy udział w tym kultowym wydarzeniu przy wsparciu i pomocy ze strony Motorsport Ireland Rally Academy - dodał.

McErlean, który był trzeci w WRC 2 Junior w tegorocznym Rajdzie Estonii, powtórzył komentarz kolegi zespołowego.

- Start w Rajdzie Monte Carlo z legendarnego placu przed kasynem w Monako to spełnienie marzeń z dzieciństwa - przekazał. - Stanowi to ogromny kamień milowy w mojej karierze, jak i dla akademii. Jestem dumny, że mogę być tego częścią.

- To zupełnie co innego w porównaniu do rzeczy, które robiłem wcześniej. W kontekście tak zdradliwych warunków i pogody mamy dużo pracy do wykonania podczas przygotowań do tego wydarzenia, aby uporać się z nim, gdy już wystartujemy - podsumował.

Rajd Monte Carlo odbędzie się w dniach 19-22 stycznia.

