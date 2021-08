Mistrzostwa świata po raz pierwszy w historii zawitały do Belgii, a Neuville, który w przeszłości wygrał klasyk w Zachodniej Flandrii, był faworytem do zwycięstwa.

Kierowca Hyundaia, pilotowany przez Martijna Wydaeghe’a, prowadzenie objął w trakcie piątkowego etapu, po czwartym odcinku specjalnym. Sobota w głównej mierze polegała na kontroli tempa i poczynań obozu Toyoty. Belgów ubezpieczali jadący na drugiej pozycji, zespołowi koledzy: Craig Breen i Paul Nagle.

Etap w Ardenach i oesy wykorzystujące fragmentami tor Spa-Francorchamps nie zmieniły nic na dwóch czołowych miejscach i Neuville z Wydaeghem mogli cieszyć się z pierwszego wspólnego zwycięstwa. Kierowca pochodzący z Sankt Vith wygrał po raz czternasty na szczeblu światowego czempionatu.

Puchary podczas ceremonii wręczył zwycięzcom Jacky Ickx - w przeszłości triumfator wyścigów F1 oraz słynnych 24 godzin Le Mans. Neuville zdradził, że z Ickxem zna się od lat, a 76-latek wspierał go w drodze do zwycięstwa.

- Jacky’ego znam od dziesięciu lat i to jeden z gości, którzy ślą mi wiadomości podczas każdego rajdu - powiedział Neuville. - Jedną z nich dostałem zeszłej nocy. Była pełna emoji i płomieni wraz ze słowami wsparcia.

- Wiedziałem, że on tu dzisiaj będzie, więc odpisałem „do zobaczenia jutro”. Myślę, że zrozumiał przekaz.

Dla Neuville’a zwycięstwo w Ypres Rally to pierwszy triumf w WRC od ponad osiemnastu miesięcy.

- Po tym zwycięstwie odczuwam sporą ulgę. Wiedzieliśmy, że wszyscy oczekują od nas tutaj wygranej albo chociaż podium. My chcieliśmy jednak wygrać. Od początku wszystko szło dobrze. Kontrolowałem rajd i dzięki temu czułem się komfortowo.

- Nie musiałem jechać szybciej. Mogłem, gdyby zaszła taka potrzeba, ale szczerze powiedziawszy, bardzo obawiałem się kapci. To było jedyne poważne zmartwienie.

- Wygrana to wspaniałe uczucie. To zwycięstwo, którego bardzo chcieliśmy, i które jest bardzo ważne z punktu widzenia mistrzostw, ponieważ byliśmy w stanie zdobyć dużo więcej punktów niż Elfyn [Evans] i Sebastien [Ogier]. To był dobry weekend - podsumował Thierry Neuville.