Jaka przyszłość czeka WRC?

Rajdy cieszą się niesłabnącą popularnością wśród milionów kibiców na całym świecie. Pojawia się natomiast pytanie, jak wygląda przyszłość tej dyscypliny?

Podczas pierwszego w tym roku odcinka z serii #ThinkingForward rozmawiamy z dyrektorem WRC Peterem Thulem. Poruszyliśmy m.in. temat, dlaczego WRC popiera aktualnie strategię F1, zgodnie z którą siniki hybrydowe i biopaliwa uważane są za lepsze rozwiązanie na najbliższą przyszłość, niż napęd elektryczny.

Peter, WRC to jedna z najbardziej spektakularnych dyscyplin w sportach motorowych. Co jest główną atrakcją rajdów?

Kierowcy rajdowi - żeby nie powiedzieć, że są najlepszymi kierowcami świata - są najbardziej wszechstronni. Potrafią kontrolować samochód w każdych okolicznościach, na wszystkich nawierzchniach. To co robią jest po prostu spektakularne. Kibice są blisko tego sportu, fani mają bezpośredni dostęp do kierowców i parków serwisowych. Technologia jest fascynująca. Samochody przyspieszają, jak żadne inne, a podczas hamowania są niesamowite. Jeśli posadzisz kogoś na miejscu pasażera w nowoczesnej rajdówce, hamowanie robi na nim jeszcze większe wrażenie. Nie da się tego porównać z żadnym samochodem drogowym, nawet sportowym.

W przyszłym roku do WRC wejdą hybrydy, nieco później niż w innych dyscyplinach sportów motorowych, ale pakiet brzmi całkiem ekscytująco. Łączna moc około 500 koni mechanicznych z silnika spalinowego plus system hybrydowy. Opowiedz nam o swoich nadziejach na hybrydową przyszłość.

Najpierw musimy przyjrzeć się ogólnej sytuacji w przemyśle samochodowym. Po przeprowadzonym badaniu w 2013 roku, na drogach poruszało się 74% aut z silnikami spalinowymi, 30% samochodów hybrydowych i około 3% pojazdów elektrycznych. Zakłada się, że wśród 132 milionów samochodów, które mogą zostać sprzedane w tym roku, będziemy mieli 38% z silnikami spalinowymi, 37% hybryd plus 25% elektryków. Jest to więc idealny ruch we właściwym czasie, przed którym stoją dwa zadania.

Samochody będą spektakularne dzięki dodatkowej mocy z silnika elektrycznego. Oprócz tego pokażemy zalety hybrydy plug-in. Będziemy więc mieli prezentację technologii, która udowodni, że działa w każdych okolicznościach.

Czy WRC w przyszłości może być w pełni elektryczne lub wodorowe?

Myślę, że inteligentne połączenie technologii zadziała w przyszłości. Wiem, że niektórzy tradycjonaliści i fani, wahają się przed tą elektryfikacją, ale nie mamy innego wyjścia. Natomiast jeśli chodzi o zasięg aut z napędem elektrycznym, są inne serie, o wiele bardziej ku temu odpowiednie, np. rallycross jest idealny; krótkie wyścigi, spektakularna moc, a potem czas na ładowanie baterii. Wszystko zależy od pojemności akumulatorów i szybkości ich ładowania. W tej chwili nie wykluczałbym niczego.

Pełny wywiad do obejrzenia poniżej: