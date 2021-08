Wśród dwóch załóg, które otrzymają do dyspozycji Hyundaia i20 N Rally2 są Jari Huttunen i Mikko Lukka. Z reprezentantów Hyundai Motorsport N w stawce WRC 2, ruszą do inauguracyjnego odcinka specjalnego, jako pierwsi i to oni zapoczątkują nowy rozdział w motorsportowej historii koreańskiej marki. W tym wyzwaniu niezmienne będzie im towarzyszyć polsko-czeska stajnia Kowax 2Brally, która również jako pierwsza prywatna firma, odebrała niedawno egzemplarz nowej rajdowej broni z Alzenau.

Nowy model ruszy na odcinki specjalne po pięciu latach, jakie minęły od debiutu Hyundaia i20 R5 – swojego utytułowanego poprzednika, w którym zawodnicy walczyli do tej pory w ponad 980 rajdach na całym świecie. Wtedy prezentacja także miała miejsce na odcinkach Ypres Rally 2016 (rozgrywanym, jako runda Mistrzostw Europy), więc pomiędzy 13 i 15 sierpnia 2021 roku historia Hyundai Motorsport Customer Racing zatoczy wyjątkowe koło.

Jari Huttunen i Mikko Lukka przesiadają się do Hyundaia i20 N Rally2 w swoim 21 wspólnym starcie, po tym jak za sterami poprzedniego modelu sięgnęli po 8 zwycięstw i zeszłoroczne tytuły Mistrzów WRC 3 i Mistrzów Polski. Co ciekawe, będzie to weekend, który przyniesie w sumie aż cztery debiuty, nie tylko dla zawodów i samochodu, ale także dla fińskiej załogi. Zarówno Jari, który w statystykach, jest blisko swojego 80. startu, jak i Mikko, który ma na koncie imponujące 223 starty do tej pory nie mieli okazji, by zmierzyć się z trasami Zachodniej Flandrii.

Organizatorzy ósmej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata przygotowali trzy dni emocjonującej rywalizacji na 20 asfaltowych odcinkach specjalnych. Większość z dystansu, który liczy ponad 295 km to wąskie, bardzo szybkie i śliskie drogi, z dużą ilością głębokich cięć i masy błota naniesionej na asfalt, a do tego głębokie rowy po obu stronach drogi, które nie wybaczają błędów – czyli warunki z których od lat słynie rajd z bazą w historycznym mieście Ypres. W piątkowy poranek rekordowo liczna w tej części sezonu WRC, grupa 108 załóg zmierzy się z ośmioma próbami – dwukrotnym przejazdem Reninge - Vleteren (15,00 km), Westouter - Boeschepe (19,60 km), Kemmelberg 1 (23,62 km) i Zonnebeke (9,45 km). Pierwszy etap poprzedzi poranny odcinek testowy Langemark (9,81 km).

Sobotę otworzy Hollebeke (25,86 km), najdłuższy odcinek rajdu, a do harmonogramu jednej z dwóch identycznych pętli wejdą jeszcze Dikkebus (12,49 km), Watou (13,62 km) i Mesen - Middelhoek (7,99 km). Niedziela to zdecydowanie najkrótsza z odsłon belgijskich zawodów, która będzie liczyć zaledwie 40,52 km. To jednak dwie pętle prób Stavelot (9,05 km) i Francorchamps (11,21 km) wyłonią triumfatorów 56. Renties Ypres Rally Belgium. Nazwy niedzielnych odcinków specjalnych nie są przypadkowe, ponieważ najlepsi zawodnicy rajdowych mistrzostw świata powalczą w okolicach oraz na fragmencie legendarnego toru Formuły 1 - Spa-Francorchamps.

Tam także zaplanowano ceremonię mety, na podium doskonale znanym fanom Grand Prix Belgii. To jedna z niewielu okazji, gdy tak blisko spotkają się światy rajdów i wyścigów na najwyższym szczeblu. Debiutowi nowej rundy FIA WRC, dodaje to jeszcze bardziej unikatowej, jedynej w swoim rodzaju atmosfery.

- Nie mogę się doczekać debiutu w Ypres Rally Belgium i mam nadzieję, że uda nam się odzyskać siły po trudnym i rozczarowującym weekendzie w Estonii - przekazał Jari Huttunen, kierowca zespołu Hyundai Motorsport N w WRC 2. - Mamy wiele powodów do ekscytacji z faktu, że jako pierwsi zaprezentujemy kibicom Hyundaia i20 N Rally2. To bardzo odpowiedzialne, ale równie ekscytujące zadanie. Przeprowadziliśmy bardzo obszerny program testów, więc miałem już okazję dobrze przekonać się o możliwościach i potencjale nowej konstrukcji. Nasze doświadczenia są bardzo pozytywne.

- Oczywiście mamy nadzieję, że pójdzie nam dobrze i na mecie będziemy cieszyć się dobrym wynikiem. To dla mnie zupełnie nowy, bardzo wymagający rajd, więc będzie to dla nas weekend ogromnej nauki.

- Po tak napiętym harmonogramie testów, jaki mieliśmy w przypadku Hyundaia i20 N Rally2, pierwsze zawody są bardzo ważnym momentem i kamieniem milowym dla całego projektu - powiedział Andrew Johns, menedżer Hyundai Motorsport Customer Racing. - Dzięki wysiłkom naszych projektantów i inżynierów, już od początku prac wiedzieliśmy, że będziemy mieć do dyspozycji mocny, wszechstronny samochód. Teraz nadeszła pora, by pokazać go na odcinkach specjalnych.

- Zarówno Oliver, jak i Jari są dobrze przygotowani do Ypres Rally Belgium, dlatego że mieli bardzo istotny wkład w fazę testów. Oczywiście Ypres Rally Belgium to dopiero początek naszej pracy nad dostarczeniem i20 N Rally2 na cały świat i początek wsparcia projektu nowego samochodu dla naszych klientów.

- Hyundai Motorsport Customer Racing włożył wiele pracy i wysiłku w opracowanie nowego samochodu Hyundai i20 N Rally2, a Ypres Rally Belgium to idealne miejsce by zaprezentować samochód w rywalizacji - dodał Andrea Adamo, szef Hyundai Motorsport. - Jari i Oliver odegrali ważną rolę w rozwoju naszego samochodu na wszystkich nawierzchniach, więc wybór był jasny, żeby również oni byli częścią oficjalnej prezentacji i20 N Rally2 w jego pierwszym rajdzie. Wiemy, że w warunkach zaciętej rajdowej walki, będziemy mieli do sprawdzenia i odkrycia wiele rzeczy, ale naszym celem jest udany debiut i pierwszy występ w WRC 2.

