Jari Huttunen w WRC 2

Fiński kierowca rozpocznie sezon 2021 od startu w jednej z dwóch swoich domowych rund, jakie obejmuje tegoroczny kalendarz WRC. Stanie się to jeszcze w tym miesiącu, gdy Arctic Rally Finland z bazą w Rovaniemi (26-28 lutego) zadebiutuje jako impreza zaliczana do Mistrzostw Świata. Ośnieżone i pokryte lodem drogi północnej części kraju będą dla Jariego Huttunena i Mikko Lukki doskonałą okazją, aby potwierdzić swoje umiejętności w i20 R5. Ich cel, to powtórzenie doskonałego wyniku, jaki wywalczyli za kierownicą Hyundaia, jadąc w podobnych warunkach na trasach Rajdu Szwecji 2020. Gdy dysponowali samochodem zbudowanym przez Hyundai Motorsport Customer Racing, dotarli do mety na dziesiątym miejscu w klasyfikacji generalnej, jako najwyżej sklasyfikowana załoga rajdówki klasy RC2.

Ten wynik okazał się być doskonałym otwarciem ich niezwykłego sezonu 2020 w i20 R5. Jako pierwsze z dwóch zwycięstw w kategorii WRC 3, utorowało im drogę do triumfu w mistrzostwach, który wywalczyli samochodem przygotowanym przez zespół Kowax 2Brally. We współpracy z Hyundai Polska, Huttunen i Lukka dominowali także w narodowym czempionacie, zapisując na swoje konto dwie z trzech rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a skrócony sezon kończąc z tytułem mistrzowskim.

W kolejny wspólny sezon załoga i cały zespół wejdzie w tym samym mistrzowskim składzie i z niezmiennym celem walki o najwyższe sportowe laury w stawce WRC 2. Jari Huttunen w swoim dorobku ma już trzy podia wywalczone w tej kategorii, a ostatnie z nich miało miejsce w 2019 roku, gdy startował i20 R5 w Rajdzie Finlandii.

Podczas Arctic Rally Finland sezon 2021 zainaugurują jednocześnie Huttunen i Veiby, a na odcinkach dołączy do nich także Oliver Solberg, który zadebiutuje w Mistrzostwach Świata w najmocniejszej kategorii, prowadząc Hyundaia i20 Coupe WRC. Szwedzki kierowca, który znalazł się poza punktacją Rajdu Monte Carlo, oficjalnie ma rozpocząć swój program WRC 2 w majowym Rajdzie Portugalii.

W planach dalszej części sezonu cała trójka będzie jednymi z pierwszych kierowców, którzy po uzyskaniu homologacji nowej konstrukcji, rozpoczną starty już w Hyundai i20 N Rally2. Jednocześnie każda z załóg WRC 2, w nadchodzących miesiącach będzie zaangażowana w prace rozwojowe nad samochodem.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być częścią zespołu Hyundai Motorsport w WRC 2 w sezonie 2021. W zeszłym roku byliśmy na podium WRC 3 w każdym rajdzie, w którym braliśmy udział, walcząc o zwycięstwo podczas wszystkich tych weekendów. Teraz w WRC 2 stawiamy sobie identyczny cel, ponieważ przed nami wiele tych samych rajdów, dobrze znany mi samochód oraz zespół Kowax 2BRally, wspólnie z którym Mikko i ja wykonaliśmy naprawdę dobrą pracę w 2020 roku - powiedział Jari Huttunen.

- Mamy więc wszystko przygotowane, aby zaprezentować ten sam poziom i to wszystko, co pozwoliło nam zdobyć tytuł WRC 3. Nie mogę się doczekać startu w Arctic Rally Finland, ale także na inne rundy, jakie czekają nas w tym sezonie. Bycie zespołowymi kolegami wspólnie z Solbergiem i Veibym to świetne uczucie. Obaj są doskonałymi kierowcami, więc już czekam na szansę wzajemnej rywalizacji na odcinkach. Moim sportowym celem jest start w Mistrzostwach Świata w samochodzie kategorii WRC, tak jak Oliver w Finlandii, więc w trakcie rajdu muszę w pewnym stopniu spojrzeć na nich. jak na moich konkurentów - dodał.

- Po świetnych wynikach w 2020 roku, awans do WRC 2 był dla Jari Huttunena jedynym możliwym krokiem do przodu. Sięgając po zwycięstwo WRC 3 i w Mistrzostwa Polski, zaprezentował doskonałe tempo i wszechstronne umiejętności w jeździe na śniegu, szutrze czy asfalcie. Nie ma wątpliwości, że tą samą świetną formę będzie prezentował w tym sezonie - powiedział Andrea Adamo, szef zespołu Hyundai Motorsport). - Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko pracowaliśmy nad planami współpracy i nagrodzenia jego doskonałych wyników, więc to świetna wiadomość, że możemy potwierdzić dołączenie Jariego do zespołu Hyundai Motorsport w WRC 2 na 2021. Uważam, że podczas Arctic Rally Finland może walczyć o zwycięstwo i mocnym akcentem rozpocząć sezon.

- Mamy teraz zespół w bardzo ekscytującym składzie, z trzema niezwykle ambitnymi kierowcami. Myślę, że możemy spodziewać się, że każdy z nich będzie walczył o tytuł, ale że jednocześnie będą współpracować i wzajemnie rywalizować, aby stale się rozwijać - podsumował.

