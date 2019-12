Jouhki odpowiedział Martinowi

Były estoński kierowca, który obecnie jest menedżerem Otta Tanaka powiedział, że Jouhki ostatni raz poprowadził do tytułu mistrza świata Tommiego Makinena, a do chwili obecnej zniszczył wiele karier młodych fińskich kierowców.





- W wywiadzie stwierdził, że moim ostatnim mistrzem był Tommi Makinen. Mogę mu tylko odpowiedzieć, że od tamtej pory moi kierowcy zdobyli 35 tytułów, między innymi w WRC 2 i innych kategoriach. Nie uważam się więc za człowieka starej daty. Jeśli taki facet zaczyna mnie krytykować, to nie koncentruję się na tym - mówił Jouhki dla Ilta Sanomat.

Jouhki odpowiedział też na zarzuty, że nakłaniał media do pisania kłamstw na temat negocjacji Tanaka z Toyotą i Hyundaiem: - Może to mówić, jeśli uważa, że inni kłamali. Należy jednak pamiętać, że to, co zostało napisane, nie wychodziło ode mnie.

Jouhki obecnie odpowiedzialny jest za kariery Kallego Rovanpery, który został kierowcą Toyoty, Jari-Mattiego Latvali i Teemu Suninena.