Kajetanowicz i Szczepaniak na podium mistrzostw świata

Dla Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka jest to czwarte z rzędu podium na finiszu zmagań. Wcześniej Polacy w czołowej trójce meldowali się w 2019, 2020 i 2021 roku. Tegoroczny sukces smakuje jednak wyjątkowo, bo aby go osiągnąć nasi reprezentanci musieli pokonać blisko 130 załóg sklasyfikowanych w najliczniejszej kategorii światowego czempionatu.

Przed przystąpieniem do rywalizacji w Japonii, która wieńczyła sezon Rajdowych Mistrzostw Świata, Kajetanowicz Szczepaniak byli już pewni miejsca na podium w swojej kategorii. Na ten wynik złożyły się fantastyczne występy na najtrudniejszych rajdowych trasach świata. Polacy wygrali w debiucie ekstremalnie trudny Rajd Safari, zajęli drugie miejsca w Rajdzie Chorwacji, Portugalii i Nowej Zelandii oraz piąte miejsce w Rajdzie Estonii. Szóste miejsce i punkty przywiezione z Rajdu Katalonii zapewniły im pierwszą trójkę na koniec sezonu 2022 i szansę na tytuł mistrzowski, o który pojechali walczyć do Kraju Kwitnącej Wiśni.

Żeby sięgnąć po najwyższy laur, załoga Orlen Rally Team musiał od początku rzucić wszystko na jedną szalę i bez kalkulacji zmierzyć się z krętymi i bardzo zdradliwymi, asfaltowymi odcinkami Rajdu Japonii, powracającego po dwunastu latach do kalendarza WRC. Niestety na szesnastym kilometrze pierwszej piątkowej próby Isegami's Tunnel 1 Polacy mieli wypadek, który uniemożliwił im dalszą rywalizację. Cały rajd wygrali Belgowie, Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, a w kategorii WRC 2 najszybsi byli Grégoire Munster i Louis Louka. Główni rywale Kajetanowicza do końcowego triumfu - Emil Lindholm i jego pilotka Reeta Hämäläinen - zajęli trzecie miejsce w swojej kategorii. Podium WRC 2 uzupełnili zeszłoroczni mistrzowie Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen.

Tegoroczny sukces jest dla Kajetanowicza i Szczepaniaka wyjątkowy. Przed jego startem władze WRC zdecydowały o połączeniu dwóch kategorii WRC 2 i WRC 3 tworząc jedną, najliczniejszą w całej stawce kategorię WRC 2 Open. Oznacza to, że reprezentanci Orlen Rally Team musieli pokonać blisko 130 sklasyfikowanych na koniec sezonu załóg, w tym zespoły fabryczne. Dla Polaków był to już piąty sezon na trasach Rajdowych Mistrzostw Świata. Na zakończenie czterech ostatnich nasza załoga zawsze meldowała się w czołowej trójce: drugie miejsce w 2019 roku (WRC 2), trzecie miejsce w 2020 roku (WRC 3), drugie miejsce w 2021 roku (WRC 3), trzecie miejsce w 2022 roku (WRC 2).

- Jestem dumny z mojego zespołu Orlen Rally Team. Razem z RaceSeven wykonali w tym roku ogromną, wręcz tytaniczną pracę. Wszyscy walczyliśmy do samego końca i to dało nam kolejne, czwarte z rzędu podium na koniec sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata. Po połączeniu dwóch kategorii walczyliśmy z naprawdę potężnymi przeciwnikami. Podjęliśmy tę rękawicę, jesteśmy pierwszym prywatnym zespołem w końcowej klasyfikacji, przed nami dwie załogi fabryczne, kilka z nich znalazło się też za nami. Mogę powiedzieć, że na początku roku, wiedząc, z kim przyjdzie nam się zmierzyć, podium było jedynie marzeniem i to marzenie udało się zrealizować. Choć koniec tej rywalizacji jest dla nas trudny, to cały sezon jest wspaniały - powiedział Kajetanowicz.

Końcowa klasyfikacja WRC 2 - sezon 2022 (Top 10):

1. Emil Lindholm 116 pkt.

2. Andreas Mikkelsen 109 pkt.

3. Kajetan Kajetanowicz 104 pkt.

4. Yohan Rossel 98 pkt.

5. Nikołaj Griazin 85 pkt.

6. Teemu Suninen 68 pkt.

7. Chris Ingram 56 pkt.

8. Jari Huttunen 55 pkt.

9. Grégoire Munster 48 pkt.

10. Hayden Paddon 43 pkt.

informacja prasowa

Czytaj również: Neuville i Wydaeghe wygrali Rajd Japonii

Video: Kajetan Kajetanowicz podsumowuje sezon 2022