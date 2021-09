Polacy wygrali dwa odcinki specjalne, pozostałe próby kończąc na drugiej, trzeciej i czwartej pozycji. Równe i dobre tempo pozwoliło na awans - załoga LOTOS Rally Team jest teraz na pozycji wiceliderów w kategorii WRC 3, zajmując jednocześnie wysoką, dziesiątą pozycję w klasyfikacji generalnej zawodów! Sobota będzie najdłuższa w harmonogramie, sześć odcinków specjalnych mierzy łącznie ponad 130 kilometrów.

Piątkowy etap pozbawiony był tradycyjnego serwisu przedzielającego pętle, który zaplanowano dopiero na wieczór. Załogi miały do pokonania łącznie blisko 90 kilometrów zmagań, dbając we własnym zakresie o samochody. Podczas drugiej pętli Kajetanowicz i Szczepaniak awansowali na drugie miejsce, zbliżając się do liderów rajdu. Mają bardzo dobrą pozycję do ataku w sobotę - od prowadzących dzieli ich zaledwie 10 sekund. Co ważne, ich główni rywale, Rossel i Coria, przegrali dziś z Polakami 4 z 5 prób i są na czwartej pozycji.

- Prawdziwe ściganie w Rajdzie Akropolu właśnie się rozpoczęło. Jesteśmy na drugim miejscu w klasie, a różnice w czołówce nie są duże, więc do samego końca będzie ciekawie. Tniemy się tutaj na żyletki i powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż tak małych różnic na tym właśnie rajdzie, ale to dopiero początek zmagań. Już ten dzień był długi, ale jutro będzie jeszcze dłuższy. Jestem zmęczony, ale zadowolony. Czuję wielką frajdę z jazdy, bo długo na to czekałem. Jutro postaramy się wykonać swoją robotę najlepiej jak potrafimy, podobnie jak dzisiaj - mówi kierowca LOTOS Rally Team, Kajetan Kajetanowicz.

Sobota będzie najdłuższym, liczącym aż 132,56 km etap rajdu. Pierwsza pętla to odcinki Pavliani (24,25 km), Gravia (24,81 km), Bauxites (22,97 km) oraz Eleftherochori (18,14 km). Na koniec dnia załogi przejadą ponownie odcinki Pavliani oraz Eleftherochori.