Pierwszą arenę zmagań stanowiła próba OS1 İçmeler, o długości 13,90 km. Kajetanowicz i Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo) najeżoną ostrymi głazami próbę ukończyli na drugiej pozycji, 6,1 sekundy za duetem Bulacia Wilkinson/Der Ohannesian (Citroën C3 R5). 4,9 s do Polaków stracili Johnston i Kihurani (Citroën C3 R5), którzy niestety odpadli z rywalizacji na kolejnej próbie. Na OS2 Gökçe, 11,32 km Polacy powtórzyli drugi czas i zakończyli dzień, plasując się nieco ponad 12 sekund za liderami.

– Pierwszy dzień Rajdu Turcji za nami. Wsiedliśmy do tego pociągu i jedziemy z całą czołówką, a to dobry prognostyk przed kolejnym etapem. Jutro na pewno będziemy cisnąć, bo różnica do pierwszego miejsca jest naprawdę niewielka. Musimy jednak pamiętać, że jest to rajd bardzo trudny dla sprzętu, dlatego ważna będzie równowaga i doświadczenie, które mamy z poprzedniego roku. Jutro dodatkowo będziemy się ścigać cały dzień w największych upałach, co będzie bardzo wymagające. Dzisiaj na trasie drugiego odcinka specjalnego unoszący się kurz mocno utrudniał widoczność. Nie było widać wielu zakrętów i przeszkód na drodze, ale nasze notatki zadziałały prawidłowo i z dobrym wynikiem dotarliśmy do mety – podsumował dzień Kajetan Kajetanowicz, drugi zawodnik WRC 2 ubiegłego sezonu.

Sobota (19.09) będzie najdłuższym dniem rajdu, zarówno pod względem czasu spędzonego na trasie, jak i łącznej długości odcinków specjalnych. Tego dnia organizator zaplanował trzy oesy (łącznie 107,38 km), które kierowcy pokonają dwukrotnie, w dwóch pętlach, oddzielonych przerwą serwisową. O 8:45 czasu miejscowego (7:45 w Polsce) ruszy najdłuższy tego dnia odcinek Yeşilbelde 1 (31,79 km). Następnie kierowcy ścigać będą się na Datça 1 (8,75 km) oraz Kızlan 1 (13,15 km). Druga pętla wystartuje o 14:45 czasu miejscowego i rozpocznie ją odcinek Yeşilbelde 2 (31,79 km), po którym kierowcy przejadą Datça 2 (8,75 km) oraz Kızlan 2 (13,15 km).

Na niedzielę (20.09) zaplanowano dwa odcinki specjalne, które kierowcy również pokonają dwukrotnie. Obie pętle tego dnia liczyć będą łącznie 90,4 km. O 7:30 czasu miejscowego (6:30 w Polsce) ruszy najdłuższy odcinek rajdu Turcji, Çetibeli 1 (38,15 km), a następnie kierowcy ruszą do zdecydowanie krótszej próby Marmaris 1 (6,28 km). Po przerwie serwisowej, o 11:10 czasu miejscowego rozpocznie się druga tego dnia pętla. Kierowcy ponownie ruszą trasą Çetibeli 2 (38,15 km), a zmagania zakończy Power Stage Marmaris 2 (6,28 km).

Rajd Turcji 2020 (WRC 3) - nieoficjalne wyniki po OS 2:

1. Bulacia Wilkinson/Der Ohannesian (Boliwia/Argentyna, Citroën C3 R5) 19:58,2 s

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +12,4 s

3. Fernández/Garcia (Chile/Argentyna, Škoda Fabia Rally2 evo) +42,6 s

4. Heller/Martí (Chile/Hiszpania, Ford Fiesta Rally2) +49,7 s

5. Avci/Vatansever (Turcja, Citroën C3 R5) +1:04,5 s

6. Cukurova/Akcay (Turcja, Škoda Fabia R5) +1:18,8 s

7. Soylu/Köleoğlu (Turcja, Škoda Fabia R5) +1:36,9 s

8. Solans/Barreiro (Hiszpania, Ford Fiesta Rally2) +1:54,6 s

9. Pedro/Baldaccini (Włochy, Ford Fiesta Rally2) +2:49,7 s

10. Johnston/Kihurani (USA, Citroën C3 R5) +10:11,0 s

informacja prasowa