Włoskie zmagania stanowić będą szóstą rundę WRC. Polacy będą mieć niełatwe zadanie: po wygraniu Rajdu Turcji zmierzą się z całą czołówką swojej kategorii! Na zawodników czeka blisko 240 kilometrów odcinków specjalnych.

Sardynia już 16 lat gości najlepszych zawodników świata. Bazą tegorocznej edycji jest nadmorskie Alghero, a odcinki wytyczono na północno-zachodniej części wyspy. Dla załogi LOTOS Rally Team będzie to czwarty start w tym sezonie Rajdowych Mistrzostw Świata. Po trzech rajdach zajmują wysokie, trzecie miejsce w kategorii WRC 3.

- Za nami odcinek testowy, ale to była tylko formalność, ponieważ już w poniedziałek mieliśmy okazję trenować na bardzo podobnej trasie. Wykorzystamy to doświadczenie, by jak najszybciej pokonywać odcinki specjalnie. Chcemy cieszyć się jazdą. To bardzo trudny rajd, odbywa się o zupełnie innej porze roku niż normalnie, co na pewno wpłynie na pogodę, dobór opon, a przede wszystkim wyniki - powiedział Kajetan Kajetanowicz.

- Organizatory przygotowali jeden nowy odcinek specjalny i kilka nowych partii na starych trasach. Na drodze jest też zdecydowanie więcej kamieni, trzeba zatem jeszcze bardziej uważać, szczególnie że zawsze był to rajd sprinterski i nie ma tu miejsca na błąd. Jesteśmy dobrej myśli, auto spisuje się świetnie, opony również, a my jesteśmy uśmiechnięci i zdeterminowani, by dać z siebie wszystko - dodał.

W poprzednim sezonie Kajetanowicz i Szczepaniak ukończyli Rajd Sardynii na drugim miejscu w swojej kategorii.

informacja prasowa