Reprezentanci Orlen Rally Team dziś rozpoczynają udział w Rajdzie Meksyku, który po trzech latach przerwy powraca do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Świata.

Kajetanowicz i Szczepaniak w ostatnich czterech sezonach stawali na podium końcowej klasyfikacji Rajdowych Mistrzostw Świata w kategoriach WRC 2 i WRC 3. W tym roku czeka ich trudne zadanie, bo zapowiada się rekordowa konkurencja.

Dotychczas rozegrane zostały dopiero dwie rundy, a już teraz w WRC 2 pojawiło się blisko 50 załóg.

- Jesteśmy w Meksyku, gdzie atmosfera jest bardzo gorąca. Mamy tu nie tylko wysokie temperatury, które sięgają 30°C, a w samochodzie potrafi być nawet 60 stopni i więcej. Począwszy od testów, kibice bardzo dobrze nas przyjęli, czujemy się tutaj momentami jak w Polsce. Taka atmosfera zdarza się naprawdę w niewielu miejscach na świecie, robią świetny klimat. Rajd Meksyku charakteryzują unikalne odcinki specjalne, które są bardzo wymagające, długie, rozgrywane na dużych wysokościach, przy wysokich temperaturach. Jest dużo kurzu, drobnego fesh feshu, potrafi być ślisko - powiedział Kajetanowicz.

- To bardzo trudny rajd, ale cieszę się, że od niego rozpoczynamy swoją przygodę. Startowaliśmy tutaj w 2020 roku i choć nie obyło się bez kłopotów, mamy dobre wspomnienia. Cały zespół ORLEN Rally Team jest zmotywowany do walki, a ja z uśmiechem na twarzy będę przystępował do startu - dodał.

Tegoroczna edycja Rajdu Meksyku składa się z 23 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 320 kilometrów. W czwartek, 16 marca rozegrany zostanie odcinek testowy (godzina 17:01 czasu polskiego). Rywalizację rozpocznie miejski odcinek specjalny Street Stage GTO o długości nieco ponad 1 kilometra i 120 metrów, zaplanowany na godzinę 3:05 naszego czasu. Kolejne próby rozegrane zostaną w piątek, sobotę i niedzielę.

