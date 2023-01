Jak zapewnia najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy, zwycięzca licytacji WOŚP poczuje adrenalinę, jakiej nigdy nie doświadczył!

Zdobywca czterech podiów w Rajdowych Mistrzostwach Świata i trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy rzadko siada na prawym fotelu samochodu rajdowego. Jego ulubione miejsce jest oczywiście za kierownicą, jednak gdy w grę wchodzi możliwość pomocy, chętnie zdecydował się na zmianę. Co więcej, pozwoli pojechać swoim samochodem rajdowym!

– Już od kilkunastu lat gram razem z WOŚP i nie wyobrażam sobie, by w tym roku mogło być inaczej. Tym razem jednak, człowieka o wielkim sercu, który chce pomagać, zapraszam nie na prawy fotel, a za kierownicę mojej rajdówki! Uwierzcie, że dla mnie, mimo tylu lat spędzonych za kółkiem, jazda sportowym autem to zawsze wielka frajda. Myślę więc, że dla kogoś, kto nie robi tego na co dzień, będzie to adrenalina i emocje, jakich nigdy nie doświadczył, a ja wraz z moim zespołem o to zadbamy – zachęca drugi wicemistrz świata WRC 2, Kajetan Kajetanowicz.

Przejazd można licytować tutaj: https://allegro.pl/oferta/poprowadz-samochod-rajdowy-kajetana-kajetanowicza-12950925351

Jak zapewnia reprezentant ORLEN Rally Team, z prowadzeniem jego Subaru poradzi sobie każdy. Kajetan Kajetanowicz, który jest także instruktorem doskonalenia techniki jazdy sportowej, będzie służył wsparciem i poinstruuje przyszłego zwycięzcę. Jazda odbędzie się więc pod jego czujnym okiem, na bezpiecznym torze. Co warte podkreślenia, dokładnie tym Subaru Kajetan Kajetanowicz zdobył trzy tytuły Rajdowego Mistrza Polski z rzędu i samochód ten darzy wielkim sentymentem.

– Nie ukrywam, że rzadko przesiadam się na miejsce pilota. Po części z powodu mojej choroby lokomocyjnej… Również dlatego, że jestem emocjonalnie przywiązany do swojej Subaryny. To bardzo żwawe auro, świetnie wybiera dziury, nierówności. Jak każdy rajdowy samochód ma sportowe zawieszenie, krótkie przełożenie kierownicy, mocne, szelkowe pasy, rajdowe fotele i kołową skrzynię biegów. Proszę się jednak nie martwić, dacie sobie Państwo radę z obsługą. Gorąco wierzę, że zostanie wylicytowana spora suma, którą przekażemy na szczytny cel – wyraża nadzieję Kajetan Kajetanowicz.

Licytacja „Poprowadź samochód rajdowy Kajetana Kajetanowicza” potrwa do 29 stycznia 2023 roku, czyli do 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku odbywa się on pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich, małych i dużych!” Jak podkreśla główny dyrygent orkiestry, Jurek Owsiak, to pierwsza edycja, która dotyczyć będzie zarówno dzieci, jak i dorosłych, w tym seniorów. Tegoroczny Finał WOŚP jest więc wyjątkowy, podobnie jak licytacja od Kajetana Kajetanowicza.

informacja prasowa