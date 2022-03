Do udziału w chorwackiej rundzie WRC zapowiedzieli się zawodnicy z pięciu kontynentów, 26 krajów, w tym lokalni kibice będą mogli wspierać osiem swoich załóg.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen przystąpią do kwietniowej imprezy jako liderzy mistrzostw. Zeszłorocznego startu w Chorwacji reprezentanci Toyoty nie wspominają najlepiej, już na pierwszym oesie wypadli z trasy żegnając się z dalszą rywalizacją.

Finowie walcząc w edycji 2022 o punkty, które pozwoliłby im utrzymać się na czele klasyfikacji, będą mieli trudnych rywali m.in. w osobach Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe'a. Belgowie jeżdżący w barwach Hyundaia prowadzili pierwszego dnia w debiucie tej imprezy w światowym czempionacie, ale na kolejnym etapie ponieśli spore straty z powodu złego doboru opon.

Faworytów do triumfu w generalce upatruje się również w kolejnej załodze Toyoty. Elfyn Evans i Scott Martin w zeszłym roku walczyli o zwycięstwo do samej mety, ale przegrali z kolegami z ekipy - Sebastienem Ogierem i Julienem Ingrassią, popełniając błąd w ostatnim zakręcie na Power Stage. Kibiców z pewnością ucieszy również obecność Adriena Fourmauxa pilotowanego przez Alexandre'a Corię. Francuz poprzednio rozpalił tłumy dalekim lotem na odcinku Kostanjevac-Petruš Vrh.

Jeśli chodzi o Toyotę, drugi start w GR Yarisie Rally1 zaliczą Esapekka Lappi i Janne Ferm, a to oznacza, że nie zobaczymy Sebastiena Ogiera i Benjamina Veillasa.

Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais dołączą do rodaka - Fourmauxa, a także do Craiga Breena i Paula Nagle’a oraz Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona w Fordach Puma Rally1. Będzie to pierwszy występ Loubeta w ekipie M-Sport Ford w mistrzostwach świata. Na początku tego miesiąca wystartował tym samochodem treningowo w South Belgian Rally.

W składzie Hyundaia bez żadnych roszad od początku roku. Oprócz Neuville’a, w i20 N Rally1 zasiądą również Ott Tanak i Martin Jarveoja oraz Oliver Solberg i Elliott Edmondson.

W całej kategorii WRC 2 na liście zgłoszeń widnieje 29 załóg. Swoją kampanię w sezonie 2022 rozpoczną Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. W mistrzostwach świata zadebiutują Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy będą mieli siedmiu rywali w WRC 2 Junior.

W WRC 2 pojadą m.in Stephane Lefebvre/Andy Malfoy, Yohan Rossel/Valentin Serraud, Eric Camilli/Thibault de la Haye. Trójka ta zasiądzie w Citroenach C3 Rally2. W zgłoszeniu nadesłanym przez Toksport WRT 2 są Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow oraz Emil Lindholm i Reeta Hamalainen. Nie zabraknie Jariego Huttunena i Mikko Lukki czy Erica Caisa i Petera Tesinsky’ego. Nie będzie liderów punktacji, Andreasa Mikkelsena i Torsteina Eriksena.

Wydarzenie w Chorwacji stanowi również drugą odsłonę zmagań w FIA Junior WRC. Zapowiedziało się siedem duetów w Fiestach Rally3. Jako pierwsi na trasę wyjadą Jon Armstrong i Hoy Brian.

