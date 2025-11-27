Po czwartkowej części Rajdu Arabii Saudyjskiej duet ORLEN Rally Team jest liderem swojej kategorii.

Zacięta rywalizacja w finale Rajdowych Mistrzostw Świata kontynuowana była w czwartkowe popołudnie. W programie widniała powtórka trzech przejechanych rano oesów: Al Faisaliyah (19,36 km), Moon Stage (20,12 km) oraz Khulais (11,33 km). Sekcję przedłużyła miejska próba Jameel Motorsport Super Special, znana już zawodnikom z dnia wczorajszego.

Zgodnie z zapowiedziami poziom trudności, i tak już niełatwych odcinków, jeszcze wzrósł. Coraz bardziej zniszczona droga, wyciągane kamienie i narastające zmęczenie dawały się we znaki załogom i rajdówkom.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Orlen Rally Team





Kajetanowicz i Szczepaniak nie stracili zbudowanego przed południem tempa. Na szutrowych oesach wykręcili kolejno piąty, czwarty i drugi czas w WRC2 Challenger. W sercu Dżuddy dołożyli do tego trzeci rezultat, zachowując prowadzenie w kategorii. Reprezentanci ORLEN Rally Team mają nad kolejną załogą 1,5 s przewagi. Wypracowany wcześniej zapas zmniejszył się o 10-sekundową karę. Problem z samochodem, który wykryty został w końcówce drugiej pętli, wymagał przedłużonej pracy w serwisie i skutkował minutowym spóźnieniem na jeden z punktów kontroli czasu.

– Pomimo awarii, która przytrafiła się w trakcie ostatniej pętli, w zasadzie na jej końcu, myślę, że był to udany dzień. Nadal prowadzimy w klasyfikacji WRC2 Challenger, natomiast strata naszych rywali zmniejszyła się przez karę, którą dostaliśmy za zbyt późny wyjazd z serwisu. Nie udało nam się tej usterki usunąć. Trudność polega na tym, że do końca nie wiemy, co to jest, więc to nie będzie spokojna noc. Natomiast, powtórzę, trzeba zapisać ten dzień do udanych, ponieważ tempo było bardzo dobre, na niektórych odcinkach świetne.

- Jechało nam się bardzo przyjemnie, choć jest to takie bardzo delikatne i mało adekwatne słowo, bo było bardzo ciężko. Dzień zaczęliśmy po godzinie szóstej rano, teraz mamy dwudziestą drugą, więc jesteśmy w kombinezonach szesnaście godzin. Jutro się nie poddajemy. Mam nadzieję, że uda się tę awarię usunąć, chociaż szanse są mniejsze, bo poranny serwis trwa tylko 15 minut. Natomiast ja robię swoje i postaram się robić tak dalej – zapowiedział Kajetan Kajetanowicz, mistrz świata WRC2 Challenger z 2023 roku.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

Piątek, choć to w Arabii Saudyjskiej początek weekendu, z pewnością nie przyniesie zawodnikom wytchnienia. Zaplanowano trzy dwukrotnie pokonywane odcinki specjalne: Alghulah (11,69 km), Um Al Jerem (30,58 km) oraz Wadi Almatwi (24,90 km). Łącznie to aż 135 km jazdy na czas. Sportowe emocje rozpoczną się o godzinie 6:26 polskiego czasu.

Rajd Arabii Saudyjskiej 2025 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS8:

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) 1:23:08,8

2. Korhonen/Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +1,5

3. Griazin/Aleksandrow (Škoda Fabia RS Rally2) +20,0

4. Virves/Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +1:16,2

5. Al-Kuwari/Bernacchini (Škoda Fabia RS Rally2) +3:44,8

6. Domínguez/Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) +4:43,0

7. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +6:04,7

8. Bakhashab/Moore (Toyota GR Yaris Rally2) +6:26,8

9. Granados/Martí (Škoda Fabia RS Rally2) +7:11,4

10. Al-Attiyah/Chehab (Ford Fiesta Rally2) +12:52,7

Informacja prasowa