Udało im się to rewelacyjnie - reprezentanci LOTOS Rally Team byli najszybszą załogą dzisiejszego etapu w kategorii WRC 3. Ukończyli sześć odcinków specjalnych na podium, jeden z nich wygrywając i plasując się jednocześnie na świetnym, siódmym miejscu klasyfikacji generalnej, tuż za samochodami klasy WRC. Przed finałową niedzielą Polacy są w punktowanej dziesiątce, a do poprzedzającej załogi odrobili prawie cztery i pół minuty.

Podobnie jak wczoraj, zmagania rozgrywały się przy wysokiej temperaturze, choć nawierzchnia nieco różniła się od piątkowej. W nocy padał deszcz, przez co drogi były bardziej wilgotne. Same opady mogą jeszcze wrócić podczas jutrzejszych odcinków specjalnych, co z pewnością utrudni zmagania. Kajetanowicz i Szczepaniak jechali dziś wyśmienicie i byli najszybszą załogą swojej kategorii. Dobre tempo pozwoliło zmniejszyć różnicę do konkurencji i jutro z pewnością spróbują powalczyć o kolejne dobre rezultaty.

- Jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, nasze tempo było naprawdę dobre, a gdyby zliczyć wszystkie czasy, to zdecydowanie należał on do nas - powiedział Kajetanowicz. - Mimo wszystko nie brakowało mi też motywacji, a z jazdy czerpałem dzisiaj wiele przyjemności.

- Przed nami ostatni dzień walki w rajdzie i dodatkowo punktowany Power Stage, do którego na pewno dobrze się przygotujemy, i który będzie naszym celem. Zobaczymy, jak szybko pojadą konkurenci, jak dysponowali przez weekend oponami i co odłożyli na ostatni dzień, bo mamy duże limity. Ale to jest fajne i cieszę się na jutrzejszą rywalizację.

Finałowy dzień zmagań to oesy Arzachena - Braniatogghiu (15,25 km) oraz Aglientu - Santa Teresa (7,79 km), którego drugi przejazd będzie stanowił dodatkowo punktowany Power Stage. Wyniki rajdu poznamy około godziny 13:00.

informacja prasowa